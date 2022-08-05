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SON İNDİRİM! Son dakika benzin fiyatları: 6 ayın en düşük seviyesi - 5 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul - İzmir - Ankara

SON İNDİRİM! Son dakika benzin fiyatları: Brent 6 ayın en düşük seviyesi

Benzin fiyatlarına indirim geldi! Brent petrol fiyatlarının 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren haber sonrası gözler güncel LPG, mazot ve benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, LPG, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ağustos güncel rakamlar...

05.08.2022 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediliyor. Brent petroldeki değişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir grafik izleyen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. Benzin ve motorinde beklenen indirim geldi. İşte  güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

  • BRENT PETROLDA DÜŞÜŞ!

    Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

    Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

     

  • AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM!

    Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. 

    Motorine ve benzine eş zamanlı indirim geldi. İndirimlerin, 5 Ağustos itibarı ile geçerli olduğu belirtildi.

    Buna göre, benzinde 1.05 TL, motorinde ise 75 kuruş indirim uygulandı.

     

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    LPG'YE ZAM!

    Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11,24 TL’ye, Ankara’da 11,21 TL’ye, İzmir’de 11,11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları

     

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