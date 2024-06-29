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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 30 Haziran 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Son depremler listesi 30 Haziran 2024! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 08:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:53
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        • 1

          Son depremler günün ilk saatleri itibariyle araştırılıyor. En son Aydın ve Kütahya’da deprem oldu. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Peki az önce deprem mi oldu?

        • 2

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

          Kütahya Gediz’de saat 07.35’te 1.6 büyüklüğünde bir son dakika deprem oldu. Kahramanmaraş’ta ise saat 06.33’te 2.1 şiddetinde deprem yaşandı.

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

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