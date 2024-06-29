Son depremler günün ilk saatleri itibariyle araştırılıyor. En son Aydın ve Kütahya’da deprem oldu. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. Peki az önce deprem mi oldu?