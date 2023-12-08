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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER| AFAD ve Kandilli son depremler 8 Aralık listesi - Son deprem nerede, ne zaman, saat kaçta oldu?

        Deprem mi oldu? Güncel anlık son depremler 8 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu

        Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler güncel son depremler tablosuna çevriliyor. Hemen belirtelim ki son 24 saatte yurt genelinde hissedilir büyüklükte bir deprem kaydedilmedi. İşte 8 Aralık son depremler tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:38
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          SON DEPREMLER TABLOSU 8 ARALIK... Son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde araştırılıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 8 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

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          AFAD VE KANDİLLİ ANBEAN KAYDEDİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Meydana gelen depremler ise AFAD ve Kandilli'nin deprem ölçüm rasathanelerince anbean kaydediliyor.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 3 Aralık tablosu:

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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