Ziraat Bankası'nın ardından Vakfbank da faiz indirdi. VakıfBank, konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.49'a indirildi.

İLK ADIM ZİRAAT'TEN GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. İlk adım bu sabah Ziraat Bankası'ndan gelmiş, banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürmüştü.

VakıfBank da konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

'EKONOMİDEKİ OLUMLU HAVAYI YANSITIYORUZ'

Faiz indirimi ile ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Milli ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faiz oranında 425 baz puanlık indirime gitmesi, bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Ayrıca uluslararası piyasalardan ülkemize kaynak akışında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun neticesinde biz de hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarımızı güncelleyerek müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik. Konut kredisi faiz oranımızı 500 bin TL’ye kadar yüzde 0,99, 1 milyon TL’ye kadar yüzde 1,19, 1 milyon TL üzeri için yüzde 1,39; bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranımızı da VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a kadar indirdik. Merkez Bankası’nın kararından önce de kredi faiz oranlarımız sektör ortalamasından daha düşük bir konumdaydı. Güncel oranlarımızla da bu yaklaşımı sürdürüyoruz” dedi.

Üstünsalih, yakın geçmişte kullandırılmaya başlanan enflasyona endeksli konut kredisiyle de enflasyondaki aşağı yönlü hareketle birlikte müşterilerine avantajlı ürünler sunduklarını hatırlattı.

'KARLILIĞI İKİNCİ PLANA BIRAKTIK'



VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmayı öncelikleri arasında birinci sıraya koyduklarını belirten Üstünsalih, “Kamu bankaları olarak zor dönemlerde sergilediğimiz güçlü duruşu sürdürüyoruz. Karlılığımızı ikinci plana bırakarak milli ekonomimizin yanındaki güç olduk, olmaya da devam edeceğiz. VakıfBank olarak sadece bireysel kredilerde değil KOBİ ve ticari segmentte de müşterilerimiz lehine en iyi şartları sunmayı sürdürüyoruz. Devletimizin politikaları neticesinde ekonomimizdeki hedeflere birer birer ulaşılırken biz de üzerimize düşeni yerine getirme gayretindeyiz. Bu dönemde uluslararası fonlarında ülkemize olan ilgisi yeniden artmış durumda. Biz de gerek kendi kaynaklarımızla gerekse yurt dışından temin edeceğimiz fonlarla reel ekonominin ve hane halkının yanındaki güç olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konut Kredisi Faiz Oranı

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı 500.000 TL’ye kadar 180 0,99% 12,6925% 500.001-1.000.000 TL arası 180 1,19% 15,3889% 1.000.000 TL üzeri 180 1,39% 18,1579%**

(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.500.000 TL için hesaplanmıştır.

Konut Proje Kredisi Faiz Oranı

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı Tüm kredi tutarları için 180 0,79% 10,0157%**

(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.000.000 TL için hesaplanmıştır.