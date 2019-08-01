Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19 1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

Ziraat Bankası, konut kredisi faizinin yanı sıra tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti. Diğer müşteriler için oran yüzde 1.59 olarak duyuruldu. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün sunduğu enflasyon raporunda, politika faizindeki 425 baz puanlık indirimin bankaların kredi faizlerine kısa sürece yansımasını beklediklerini açıklamıştı.

TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI:

Azami Vade Faiz Oranı Bankamızdan Maaş Alan

Müşteriler için 60 ay 1,49% Diğer Müşterilerimiz için 60 ay 1,59%



