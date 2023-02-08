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Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter yaklaşık 6 saatlik erişim sorununun ardından kısmen açıldı. Sosyal medya platformunda 16:30 sularında erişim sorunu yaşanmaya başlamıştı. 22:30 itibariyle kısmen açıldı. Bazı mobil operatörleri kullananlar erişim sağlamaya başladı. Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcılar ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadı.

Global kaynaklar Twitter'da ve TikTok'ta sorun tespit etmezken, bu durum kesintinin Türkiye'ye özel olabileceğini gündeme getirmişti. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hem de olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.

PAYLAŞIM İLE KURTULDU

Malatya'daki baba evinde yakalanıp, yaklaşık 6 saat enkazın altında kalan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Boran Kubat, enkaz altındayken yaptığı sosyal medya paylaşımı sayesinde kurtarılmıştı.

DEPREM HABERLERİNDE DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Bakanlık yetkilileri ve AFAD ise sürekli olarak yanlış bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılması konusunda endişelerini dile getiriyorlardı. Yapılan açıklamalarda, bazen kötü niyetli bazen de yardım amaçlı yanlış bilgi içeren paylaşımlar ekiplerin yanlış yerlerle gitmelerine sebep olduğu vurgulanmıştı. Bu sebeple bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtilirken, TikTok ve Twitter’ın akışlarında yaşanan yavaşlama kullanıcıların da tepkisiyle karşılandı.

İLK AÇIKLAMA OKTAY'DAN: TEKNİK SORUNLARI VARDI

Twitter'a erişim sorunuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı" dedi.

TÜRKİYE TWITTER'A SORUMLULUKLARINI HATIRLATTI

Sosyal medya platformuna Türkiye'den uyarı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımların ele alındığı kaydedildi. Toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildiği belirtildi.

Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin hatırlatıldığı kaydedildi.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen