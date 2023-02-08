Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Twitter'la ilgili teknik sorun var

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD merkezinden depremle ilgili güncel bilgiler aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yorum yapan Oktay, "Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak?" ifadelerini kullandı.

Şehrin neresinde hizmet verecekse planlamanın ona göre yapılacağını söyleyen Oktay, "İş makinelerini dışarıda bırakıyorsunuz diyorlar. İş makineleri dışarıda bırakılır mı? Şehrin içine sokup orada planlama yapacak halimiz yok." dedi.

Oktay, bu dönemin seçim ve siyaset dönemi olmadığını, birlik ve beraberlik içinde olma dönemi olduğunu söyleyerek, Twitter'a erişim sorunu hakkında, "Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı." diye konuştu.

Enkazdan çıkarılanlarla alakalı bilgileri çok dikkatli paylaştıklarını belirten Oktay, "Şimdi bunu bir bütün olarak çalışıyoruz. Enkazdan kurtarılanlar tahmin ediyorum ki 20 binin altında değil" dedi.