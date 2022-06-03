SON DAKİKA | Enflasyona göre memur ve emekli maaşı zammı senaryoları! 2022 Temmuzda emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? - Memur emekli zammı haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 35.64 oranında arttı.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 35.64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 467 liraya yükselecek.

Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Mayıs SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467 SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769 BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254 BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs Vali 23.581 31.834 Genel müdür (1/4) 20.480 27.648 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641 Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068 Öğretmen (9/1) 6.633 8.955 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200 Başkomiser (8/1) 9.466 12.779 Polis memuru (11/1) 8.668 11.702 Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036 Mühendis (8/1) 9.178 12.390 Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446 Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758 Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208 Avukat (9/1) 8.585 11.590 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Mayıs Müsteşar (1/1) 15.456 20.866 Genel müdür (1/1) 13.663 18.445 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.123 Memur (Lisans - 4/1) 4.241 5.725 Öğretmen (1/4) 5.276 7.123 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.088 Başkomiser (1/4) 5.376 7.258 Polis memuru (4/1) 5.376 7.258 Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 6.923 Mühendis (1/4) 6.432 8.683 Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.044 Profesör (1/4) 11.011 14.865 İmam-hatip 5.276 7.123 Avukat (1/4) 5.276 7.123 En düşük memur emekli aylığı 4.289 5.790 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

19 YILIN HAZİRAN AYI ENFLASYONUNA GÖRE ZAM NE OLABİLİR?

TÜFE, son 19 yılın haziran ayında ortalama yüzde 0.18 oranında arttı. Sekiz yılın haziran ayında enflasyon düşerken, 11 yılın haziran ayında artış kaydetti. 2017 yılı öncesindeki artışlar yüzde 1’in altında kalırken, 2018’de yüzde 2.61, 2021 yılında da yüzde 1.94 oranında artış oldu. Son dört yılın haziran ayı ortalaması ise yüzde 1.43 olarak gerçekleşti.

Bu yıl haziran ayına elektrik ve doğal gaz zamlarıyla girdiğimizden, akaryakıt zamları da devam ettiğinden dolayı haziran ayı enflasyonunun negatif çıkma olasılığı çok düşük görünüyor.

Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 35.26 oranında zam yapılacak.

Haziran ayı enflasyonu son 4 yılın ortalaması düzeyinde gerçekleşirse bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 36.93 oranında zam gündeme gelecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapılmıştı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14’e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı AK Parti sözcülerinin bu yöndeki açıklamalarının ardından TÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri de benzer açıklamalar yaptılar.

Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97’ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50’ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam konusunda temmuz ayında bir karar verilmesi bekleniyor.