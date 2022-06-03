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TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73.50'ye ulaştı. TÜFE aylık olarak ise yüzde 2.98 yükseldi. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 76'yı aşmasını bekliyordu. Yükseliş beklentilerin altında kaldı ancak yıllık enflasyon mayısta Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 7.25, yıllık ise yüzde 69.97 yükselmişti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022

Mayıs ayında TÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35.64, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39.33 artış gerçekleşti.

GIDADA YÜZDE 91.6'LIK YÜKSELİŞ

Ana gruplara bakıldığında yıllık en düşük artış yüzde 19.81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27.48 ile eğitim, yüzde 29.80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37.74 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022:



Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107.62 ile ulaştırma, yüzde 91.63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82.08 ile ev eşyası oldu.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.41 ile eğitim, yüzde 1.49 ile haberleşme ve yüzde 1.61 ile sağlık oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 6.53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6.15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5.47 ile lokanta ve oteller olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.