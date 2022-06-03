Mayıs ayı enflasyon beklentisinin Merkez Bankası tarafından açıklanmasının ardından gözler 2022 emekli Temmuz zammına çevrildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde “Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?” sorusu yer alıyor. Emekli maaşlarına son 6 aylık enflasyon farkı göz önüne alınarak zam uygulanıyor. 4 aylık enflasyon oranına göre emeklilere yüzde 31,71, memurlara ise yüzde 31,21 oranında zam olacağı ortaya çıkmıştı. Emekli Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamlarının %40’ın üzerinde olacağı tahmin edilirken En düşük memur maaşının 6 bin 429 TL’den 9 bin 33 TL’ye, en düşük emekli aylığının memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye yükselmesi bekleniyor. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konuyla ilgili açıklaması…