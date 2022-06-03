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Haberler İş-Yaşam Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Paket tur fiyatları bir ayda yüzde 71 yükseldi

Mayıs ayında en fazla fiyat artışı yüzde 71 ile paket turlarda yaşandı. Paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14.98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti

03.06.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu
AA

TÜİK mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 2.98, yıllık ise yüzde 73.5 olduğunu açıkladı. Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71.04 ile paket turlarda görüldü.

TÜİK verilerine göre, geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14.98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14.16 ile tereyağı, yüzde 13.91 ile çocuk giyim ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12.52 ile taze meyveler, yüzde 12.1 ile peynir, yüzde 11.58 ile taze süt, yüzde 11.49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10.88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9.18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.

SEBZEDE DÜŞÜŞ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13.13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürünler (aylık-%)

Paket turlar 71,04
Havayolu ile yolcu taşımacılığı 14,98
Tereyağı 14,16
Çocuk giyim 13,91
Taze meyveler 12,52
Peynir 12,10
Taze süt 11,58
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 11,49
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 10,88
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 9,18

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