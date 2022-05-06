TÜİK'ten Scooter açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter (Çocuk) maddesi ile ilgili açıklama yaptı.
TÜİK tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TÜFE ortalama fiyatlar tablosunda yer alan Scooter (Çocuk) maddesi ile ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadeler içeren paylaşım üzerine hazırladığımız açıklama metnimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
3 Şubat 2022 tarihinde Ocak 2022 Haber Bülteni ile birlikte yayımlanan "Tüketici Fiyat Endeksi Hesaplamaları Hakkında Açıklama" bilgi notunda 2022 yılı TÜFE hesaplamalarında yapılan güncellemeler kamuoyu ile paylaşılmıştır, ilgili açıklamada "0931006" kodu ile takip edilen "Oyun Konsolu" maddesinin sepetten çıkarılarak kod sistemi gereğince aynı kodu alması gereken ve sepete yeni eklenen "Scooter (Çocuk)" maddesine ilişkin fiyatların takip edileceği belirtilmiştir.
2022 yılında TÜFE mal ve hizmet sepetinden çıkan maddeler Mısırözü Yağı, Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya), Kayısı, Kiraz, Yeşil Soğan ve Kanepe'dir. Ayrıca, "Elektrik Ücreti", "Sigara", "Otomobil (Dizel)", "Otomobil (Benzinli)", "Otoban Geçiş Ücreti", "Şehirlerarası Tren Ücreti", "Cep Telefonu Görüşme Ücreti", "Sıcak İçecekler (Servis Edilen)", "Magazin ve Dergi", "'Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar" ve "Otel Ücreti" maddeleri altında kapsanan madde çeşitleri değiştirilmiş ve madde çeşit ağırlıkları güncellenmiştir. Ayrıca 0931006 maddesi altında takip edilen "Oyun Konsolu" yerine "Scooter (Çocuk)" girmiştir.
TÜFE değişimlerinin yalnızca bilgi amaçlı paylaşılan ortalama fiyatlar üzerinden değil endeks değerleri üzerinden değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. TÜFE Haber Bülteni altında paylaşılan "Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları" tablosunda yer alan "0931 - Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler" alt harcama grubu endeks serisi incelendiğinde Aralık 2021 - Ocak 2022 geçişinde bu grupta düşüş gerçekleşmediği gözlemlenebilmektedir."
ORTALAMA FİYAT 8 BİN TL'DEN 420 TL'YE İNDİ
Yüksek oyun konsolu fiyatlarının etkisiyle Aralık 2021’de 8 bin 394 TL’lere kadar çıkan sözkonusu bu kalem, her ne kadar kalemin isminde yer almaya devam etse de, hesaplamada dikkate alınmamaya başlanınca, Ocak 2022’de 346 TL’ye düştü. Şubat 2022’de 365 TL olarak ölçülen bu kalemin ortalama fiyatı Mart 2022’de 397 TL, Nisan 2022'de 420 TL oldu.
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