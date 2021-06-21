Tehlike bitmedi! Tatil yerleri de tehdit altında

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Karadeniz ile Ege'deki tatil noktalarını tehdit eder hale geldi. Marmara'nın güney kıyılarında haziran ayının ilk günlerinde giderek yayılan müsilaj, geçen hafta Yalova'da kent merkezi ve Altınova kıyıları ile açık denizde etkisini sürdürdü. Özellikle Taşköprü belde sahilinde yoğun olarak biriken müsilaj, Altınova tersaneler bölgesi kıyılarında da zaman zaman etkili oldu. Çınarcık ve Armutlu ile Esenköy beldesi açıklarında müsilaj aralıklarla birikti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde de deniz salyasının balıkçı barınağındaki teknelerin de etrafını sarması kayıtlarda yer aldı. Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilajin etkisi görüntülendi. Bandırma'da liman ve çevresine yakın kıyılarda fazla görülmeyen müsilajın açıklarda yoğunluk kazandığı, Erdek sahil kesimlerinde ise rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.
Çanakkale Boğazı'nın çeşitli noktalarında etkili olan müsilaj, 16 Haziran'da bölgede etkili olan rüzgarla yön değiştirip, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarına geldi. Boğaz'ın çeşitli noktalarının yanı sıra Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyü sahilinde de görülen müsilaj, bazı bölgelerde su yüzeyinde oluşturduğu beton görünümüyle bölgede yayıldı. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili oldu.
Lapseki ilçe merkezi ve yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açıklarında ise yoğunluk kazanan müsilaj, iki gün sonra Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine sıçradı. Özellikle balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntü, turizm cennetinde endişe yarattı. Bölgede etkisini artıran kâbus, son olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görülmesinden 5 gün sonra yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Gökçeada sahillerini de kapladı. Turizm cennetindeki durumun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, bölgede durumun çok kötü olduğuna dikkat çekip, endişelerini dile getirdi.
Öte yandan, bölgede ekiplerin müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti. Kurum, dün sosyal medya hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, müsilaj seferberliğinin 12'inci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini belirterek, "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.
Kurum, 19 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1584 metreküp, Kocaeli'de 326 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 466 metreküp, Çanakkale'de 378 metreküp, Yalova'da 1515 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.
Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti: "Marmara Denizi'mizdeki temizleme seferberliğimizle eş zamanlı yürüttüğümüz denetim çalışmalarımızda, onikinci gün itibarıyla toplam 4 bin 647 denetim gerçekleştirdik. Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz."
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