Marmara Denizi'nde ölü yengeç tedirginliği!

DHA

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre, ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.