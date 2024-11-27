Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak

"BAŞKANIMIZ HASAN ARAT BİZİ GÖREVLENDİRDİ"

"Başkanımız son derece ince düşünen bir kişilik, karakter. Dolayısıyla özellikle futbol takımı başkanlığı olarak düşünüldüğünde, tüm branşlarla ilgili, sorunlarla ilgili bir çalışma yürütmeye başladı. Ama tabii çok kolay değil. Bir görev dağılımı yapılması hasıl oldu. Böyle bir şeyin olması gerektiği ve bunun da zamanının geldiği düşünüldü. Ne olursa olsun saha skorları her şeyi etkiliyor. Kulübün bütün yapısını etkiliyor. Başkanımız da bugün itibarıyla futbol takımını ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'e devretti. Onur Göçmez, Mete Vardar ve beni onun yardımcısı olarak atadı. Biz bu dörtlü olarak bundan sonra hep beraber futbol takımımızın çok daha iyi olması ve bütün dertlerin, sorunların giderilmesi için çalışacağız. Tabii saha dışı sorunlarıyla da ilgileneceğiz. Sahadaki sorunları da hoca çözecek."