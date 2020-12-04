Sosyal medyada temsilci açmazı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),2 Kasım'a kadar Türkiye'de temsilci bulundurmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Periscope gibi sosyal medya şirketlerine, 10’ar milyon TL ceza kesti. Şirketler, bugüne dek söz konuş cezayı ödemedi.
2 Kasım'da açıklanan 10'ar milyonluk ceza, elektronik tebligat hukukuna göre 5'inci gün tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu nedenle Aralık ayının 8'inde süre doluyor. Bu tarihten sonra şirketlere, 30'ar milyon TL yeni ceza kesilecek. Peki, sosyal medya devleri neden temsilci atamıyor ya da atamaya yanaşmıyor? Sosyal medya şirketlerine yakın kaynaklar, temsilcinin “hak, yetki, sorumluluk ve cezası”na ilişkin hukuki bazı belirsizlikler olduğunu, şirketlerin bu nedenle temsilci atamayı düşünmediğini söyledi. Kaynaklar, bu şirketlerin “yabancı şirket” statüsünün bulunduğunu, bunun da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.
İKİNCİ CEZA ETKİLİ OLUR MU?
Kaynaklar, ikinci cezanın henüz kesilmediğini, mevzuat gereğince sosyal medya şirketlerine tanınan sürenin gelecek hafta dolacağını belirtti. Kaynaklar, ikinci aşamada 30 milyon TL idari para cezasının öngörüldüğünü anımsatarak, bu cezanın da şirketlerin mevcut pozisyonunu değiştirmede etkide bulunmasının düşük olasılık olduğunu söyledi.
MART KRİTİK AY
Peki, sonraki aşamalar… İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse ilgili şirketlere reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Ardından sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.
DARALTMA SULH CEZA’NIN YETKİSİNDE
Sosyal medya şirketlerine yakın kaynaklar, bu sürecin Mart ayını bulacağına işaret ederek, bant genişliğinin daraltılması ve söz konusu sosyal medya ağlarına erişimin fiilen olanaksız hale gelmesine ilişkin de şunları söyledi:
“İlgili mevzuat gereğince bant genişliğinin daraltılması konusunda sulh ceza hakimleri karar verecek. İdari bir karar ya da uygulama söz konusu olmayacak. Süreci hep birlikte göreceğiz.”
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