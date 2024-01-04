Elon Musk'tan Geert Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"

SpaceX, Tesla ve X firmalarının sahibi iş insanı Elon Musk, dün sosyal medya hesabından "İnsanlığın karşılaştığı en büyük sorun nüfus çöküşüdür" açıklamasında bulundu.

Musk'ın bu açıklamasını Hollanda'daki seçimlerde zafer elde eden aşırı sağcı Geert Wilders de yanıtsız bırakmadı.

Wilders Musk'a verdiği yanıtta, "Bugün karşılaştığımız en büyük kendi kültürümüzün ve Batılı değerlerimizin açık sınırlar, kitlesel göç, kontrol edilemeyen sayıda Batılı olmayan sığınmacı ve son olarak değerlerimizi savunmayan çok sayıda zayıf politikacı nedeniyle çökmesidir" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA ULUSU KENDİ ELİYLE YOK OLACAK"

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Musk ise Wilders'in sözlerine yönelik yaptığı açıklamada kendisine hak verdiğini söyleyerek, "Kabul ediyorum ama Kore ve Japonya gibi çok az göçmenin olduğu ülkelerde bile nüfus çöküşü yaşanıyor. Doğum oranı bu kadar düşük kalırsa Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak" dedi.

MUSK'TAN "ÇOCUK YAPIN" ÇAĞRISI

Musk geçtiğimiz günlerde İtalya'da katıldığı bir etkinlikte de çocuk yapın çağrısında bulunmuş, "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu." ifadesini kullanmıştı.

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