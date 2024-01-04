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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce Körpeşler mahallesinde bir ev sahibi binanın kapısını söktürüp ortak elektriği iptal ettirdi

        Düzce'de kiracılarıyla zamda anlaşamayan ev sahibinin kapı söktürüp elektriği kestirdiği iddiası

        Düzce'de 3 katlı bir binada 10 dairesi bulunan ev sahibi, yüzde 100 kira zammını kabul etmeyen kiracılara kabusu yaşattı. Binanın kapısını söktüren ev sahibi, ortak elektriği de iptal ettirdi. Olay yargıya taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:50
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        Düzce'de yüzde 100 oranında artışı kabul etmeyen kiracılar, apartmanın giriş kapısını söktürdüğü ve ortak elektriği iptal ettirdiğini öne sürerek ev sahibi hakkında şikayetçi oldu.

        İddiaya göre, Körpeşler Mahallesi'nde 10 daireden oluşan 3 katlı binanın sahibi, kiracılarının yüzde 100 kira zammını kabul etmemesi üzerine giriş kapısını, otopark kapısının otomatını ve uydu alıcılarını söktürdü, ortak kullanım elektriğini kestirdi.

        Kiracılardan Melih Güler
        Kiracılardan Melih Güler

        Binadaki asansörü de kullanamayan kiracılardan bazıları, durumun düzelmemesi üzerine savcılığa şikayet dilekçesi verdi.

        Kiracılardan Melih Güler, AA muhabirine, zam artışları ve aidatlar konusunda ev sahibiyle problemler yaşadıklarını, konuşup anlaşmak istediklerini ancak zamda ısrar ettiğini savundu.

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        Kiracılardan Emre Kaya
        Kiracılardan Emre Kaya

        Bina içi aydınlatmayı kullanamadıklarını anlatan Güler, "Bina kapımız söküldü. Otopark kapımızın otomatiği söküldü. Giriş-çıkış yapamıyoruz. Ortak uydu alıcılarımız söküldü. TV yayını alamıyoruz şu an. Asansör iptal edildi. Ev sahibi yüzde 100 zam artışı talep etti. Bizler oturup, konuşup anlaşmak istedik. Kontratlarımızda TEFE-TÜFE oranı yazıyor. Ev sahibi ısrar edince biz de devletin koyduğu kanuna göre yüzde 25 zam yapıp bu ayki kiramızı yatırdık." diye konuştu.

        Aynı binada 2 yıldır kiracı olan Emre Kaya, ev sahibinin tehditleri ve şantajlarıyla karşılaştıklarını ileri sürerek, "Mağduriyet yaşıyoruz. Bunun devamında ise güvenlik zafiyeti had safhada. Apartmanın kapısı yok, hırsız girebilir. Şu an apartmanda aidatı hak edecek durum da yok. Devamında hukuki süreç yaşanacaktır." ifadesini kullandı.

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