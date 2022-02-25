Rusya sınırına 30 km uzaklıkta! Sumi'de sokak savaşı!

İHA

Son dakika haberler... Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın, Harkov, Odessa ve Sumi kentlerine saldırıları yoğunlaştırırken, Ukrayna askerleri de bu saldırılara aynı derecede yanıt veriyor.

SİVİLLER DE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre akşam saatlerinde Rus ordusu birçok kente havadan ve karadan operasyonlar düzenlerken, birçok asker ve sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti.

SUMİ'DE DİRENİŞLE KARŞILAŞTI

Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.

KENTİN SOKAKLARINDA ÇATIŞMA

Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı. Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı.

Kentte hala çatışmalar devam ederken diğer kentlerde de çatışmaların şiddetinin arttığı öğrenildi.