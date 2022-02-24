Ukrayna'daki Türk anlattı: "İmkanı olanlar gitti! Kiev boşaldı!"

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Son dakika haberler... Ukrayna'da yaşayan, Habertürk TV'de Ebru Baki'ye konuşan Sercan Dönmez, saldırı anını ve başkent Kiev'deki son durumu şöyle anlattı:

"PUTİN BURADA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ"

"Öncelikle şu an sokaklar biraz daha sakin. Ancak gece 02.30'da doğudaki patlamaları duymamıştık. Ancak dün gece Putin, Kiev'de burada olduğunu bize hissettirdi. Biz Rusya'nın Kiev'i vuracağını son ana kadar düşünmüyorduk. Ancak dün gece saat 03.30'da bombaların düşmesinin ardından yataklarımızdan fırladık ve bombanın sesiyle uyandık.

"BANKAMATİKLER PARA VERMİYOR"

Sabah insanlar marketlere hücum etti. ATM'ler ve bankamatikler para vermediği için uzun kuyruklar oluştu. Ancak metro ve otobüsler ücretsiz çalışıyor. Ama Ukrayna halkı şu an bu durumun üstesinden gelmiş gibi. Saat: 09.00'da çalan sirenleri duyduk.

"ŞU AN HAYAT NORMAL SEYRİNDE"

Bombalar düşmesine rağmen şu an hayat normal seyrinde. Gıda sıkıntısı şu an yok ama 2013'deki Avrupa olayların ardından bir hafta sonra un bile bulamamıştık. Ancak şunu belirteyim, Ukrayna öyle bir yer ki yapacağım bütün yorumlar 1 saat sonra boşa çıkabilir.

"İMKANI OLANLAR BURADAN GİTTİ"

Gidenler de kalanlar da oldu. İmkanı olanlar bavullarıyla araçlarıyla ülkenin batısına doğru gittiler. Oligarklar da buradan ayrıldı, Kiev kesinlikle boşaldı. Bu sokak 1941'de esir Almanların 50 bin askerin, Rus ordusu tarafından yürütüldüğü bu sokakları Putin istiyor.