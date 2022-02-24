DHA

Son dakika haberler... Rusya Ukrayna savaşı, bu sabah saatlerinde Rus ordusunun işgal girişimiyle başladı. Rusya, Ukrayna'da birçok kente havadan taaruz düzenledi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları´ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi" denildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, Rus ordusunun Kırım'dan girişine ilişkin görüntüleri de yayınladı.