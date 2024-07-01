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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ramazan Pişkin cinayetinde itiraf geldi: "4 ay önce kurguladım!" | Son dakika haberleri

        Ramazan Pişkin cinayetinde itiraf geldi: "4 ay önce kurguladım!"

        Kamuoyunda 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i katleden Erkan Baykut'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı suçunu itiraf ederek, "Olay gününden 3-4 ay önce Ramazan Pişkin'in sosyal medyada videosunu gördüm. Sonrasında 3-4 gün öncesinde de dükkanın önünden geçerken görmüştüm. Maktul dükkanın içindeydi. Ben sosyal medyada kendisini görünce cinayeti kafamda kurguladım. Cinayeti 4 ay önce kurguladım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:39
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        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
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        Fatih'te sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut’un yargılandığı davada, ikinci duruşma görüldü.

        DHA'nın haberine göre Baykut savunmasında, suçunu kabul ederek, "Olay gününden 3-4 ay önce Ramazan Pişkin’in sosyal medyada videosunu gördüm. Sonrasında 3-4 gün öncesinde de dükkanın önünden geçerken görmüştüm. Maktul dükkanın içindeydi. Ben sosyal medyada kendisini görünce cinayeti kafamda kurguladım. Cinayeti 4 ay önce kurguladım" dedi. Mahkeme Sanık Baykut'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi. Ramazan Pişkin’in kardeşi Mehmet Pişkin ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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        "SOSYAL MEDYADA GÖRÜNCE CİNAYETİ KAFAMDA KURGULADIM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Erkan Baykut, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Akıl hastalığım vardır. Olay gününden 3-4 ay önce Ramazan Pişkin’in sosyal medyada videosunu gördüm. Sonrasında, 3-4 gün öncesinde de dükkanın önünden geçerken görmüştüm. Maktul dükkanın içindeydi. Babamın dükkanına yakın olduğunu biliyordum. Ben sosyal medyada kendisini görünce cinayeti kafamda kurguladım. Cinayeti 4 ay önce kurguladım. Olaydan 4-5 gün önce babamın iş yerine yakın bir mesafede kendisini gördüm. Şüphelenmelerim o şekilde başladı. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Kendisi onlara benziyordu. Uyuşturucu madde etkisi altındaydım. Bıçağı olaydan 2 ay önce almıştım. Bıçağı maktulü öldürmek için almıştım" dedi.

        SAVUNMA YAPMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

        Mahkeme heyeti sanık Erkan Baykut’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının ek savunma hazırlaması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı. İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

        İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi. İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti.

        Olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde Ramazan Pişkin'i gördüğünü söyleyen şüpheli Baykut, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı'nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını, olay günü önce taş fırlattığını, Pişkin'in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek yaraladığını ve kaçtığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha önce olay yerinde görülmediği belirlendi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen birden fazla telefon numaralarının incelemesinde, HTS kayıtlarında olaya ilişkin şüpheli bir tespit yapılmadığı da iddianamede yer aldı. Ramazan Pişkin'in kardeşlerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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