SON DAKİKA!

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı. Fondan yapılan açıklamada bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi'nin verdiği belirtildi.
Türkiye Varlık Fonu'nun gerçekleştirdiği Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif Demirören-SISAL ortaklığından geldi. Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"EN İYİ TEKLİFİ SİSAL - ŞANS ORTAK GİRİŞİMİ VERMİŞTİR"
"Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlanmıştır. Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi vermiştir.
Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL’dir.
Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla oluşmaktadır.
Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alınmıştır.
Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından da teklif verilmiştir.
Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacaktır."
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