Milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte partilerin milletvekili adayları

Son dakika: MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ belli oldu! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP, Yeniden Refah Partisi, BBP, Memleket Partisi, TİP milletvekili adayları isim listesinde kimler var?

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Seçime katılacak 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP, Yeniden Refah Partisi, BBP, Memleket Partisi, TİP'in aday listelerinde dikkat çeken isimler ve sıralar yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için 26 siyasi partinin milletvekili listesini sunduğunu açıkladı. Milletvekili genel seçimlerine girecek partilerin, aday listelerini YSK'ya teslim etmeleri için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, sürenin dolmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "Bugün itibarıyla listelerini Adalet Birlik Parti, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17.00 itibarıyla listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir. Kurulumuz saat 17.00 itibarıyla 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları siyasi partilerin yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyecek ve varsa eksiklikleri, ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirilecektir. Toplam 26 parti listesini kurulumuza sundu" dedi.

AK PARTİ'DE 15 BAKAN VEKİL ADAYI, 2 BAKAN LİSTE DIŞI

AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

AK PARTİ ADAY LİSTESİNE BU LİNKTEN ULAŞILABİLİR

HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE

HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Bir gazetecinin HÜDA PAR'dan kaç kontenjan olacağına ilişkin sorusunu Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." şeklinde yanıtladı.

ÜÇ DÖNEM KURALI NEDENİYLE 65 VEKİL LİSTEYE ALINMADI

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı, üç dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı.

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan milletvekili aday listesine göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi.

EN GENCİ 18, EN YAŞLISI 73 YAŞINDA ADAY OLDU

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan listede mevcut milletvekillerinden 104'ü yeniden yer aldı.

Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

AK Parti'de 18-20 yaş arası 2, 20-30 yaş arası 23, 30-40 yaş arası 93, 40-50 yaş arası 210, 50-60 yaş arası 214, 60-65 yaş arası 38 ve 65 yaş üstü 20 aday seçime girecek.

Partide üç dönem kuralı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 65 vekil listede yer almadı.

CHP LİSTELERİNDE İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET VE TDP ADAYLARI

CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. Öte yandan CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.

İŞTE TÜM ADAYLARIN LİSTESİ

İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP’nin İYİ Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken; İYİ Parti’nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Hakkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu.

CHP listelerinde yer almayan önemli isimler; Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu oldu.

CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET CHP LİSTESİNDE

Millet İttifakı’nın CHP’nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde:

DEVA Partisi: Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Ergin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen, Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya, İrfan Karadutlu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Tüysüz, Doğa Şanlıoğlu.

Gelecek Partisi: Fevzi Donat, Selim Temurci, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülküf Arslan, Serap Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Yeşil.

Demokrat Parti: Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun.

Saadet Partisi: Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Akın, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler.

İYİ Parti: İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Berna Sukas, Onur Aydın (yazar-yönetmen-müzisyen-senarist), Köksal Toptan.

A TAKIMINDA 11 İSİM ADAY LİSTESİNDE

17 üyeli CHP MYK’da 6 isim milletvekili listesinde yer almazken 11 isim yeniden aday gösterildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ’dan, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Malatya’dan, Ali Öztunç Kahramanmaraş’tan, Bülent Tezcan Aydın’dan ,Oğuz Kaan Salıcı İstanbul birinci bölgede birinci sırada yer aldı. 6 MYK üyesi ise milletvekili aday listelerinde yer almadı. Bu isimlerden bazıları adaylık başvurusunda bulunmazken, bazı isimlerse başvuruda bulunduğu halde sonrasında adaylıktan feragat ettiklerini açıkladı. Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ,Ahmet Akın, Lale Karabıyık milletvekili aday listesinde yer almayan MYK üyeleri oldu. Kılıçdaroğlu’nun kurmay kadrosunda yer alan Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel de dahil edildiğinde A takımından toplam 13 isim yeniden aday gösterilmiş oldu.

MHP'DE 48 VEKİLİN 43'Ü TEKRAR ADAY

Milliyetçi Hareket Partisi MHP milletvekili aday listesi açıklandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri YSK'ya teslim edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu. Mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday olurken 5 milletvekili ise listede yer almadı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyuran MHP milletvekili aday listesinin belli olduğunu duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından paylaşımda bulunarak liste çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday oldu.

İYİ PARTİ'DE 36 VEKİLİN 22'Sİ LİSTEDE YOK, 9 İLDE ADAY YOK

İYİ Parti milletvekili aday isim listesi açıklandı. İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Ahmet Eşref Fakıbaba Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge 1. sıradan ve eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Hatay 2. sıradan aday olurken İYİ Parti 9 ilde aday çıkarmadı.

İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı.

Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

22 İSME YER VERİLMEDİ

İYİ Partinin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş."

HDP YERİNE YSP

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi. Aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi.

HDP, kendi amblemiyle seçime girmek yerine kapatma davasına karşı tedbiren Yeşil Sol Parti listesinden seçime katılma kararı almıştı. Bu kapsamda HDP'nin eş başkanlarından Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan da Van'dan aday gösterildi.

HASAN CEMAL İSTANBUL, CENGİZ ÇANDAR DİYARBAKIR

Listede azınlık ve inanç temsilcilerine de yer verilirken, İmralı heyetinde yer alan eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1’inci bölgeden aday yapıldı.

Gazeteci yazar Hasan Cemal, akademisyen Onur Hamzaoğlu, sanatçı Kerem Fırtına, Özgül Saki, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan İstanbul, Diyarbakır Barosu eski başkanı Mehmet Emin Aktar, gazeteci yazar Cengiz Çandar ve akademisyen Sevilay Çelenk Özen Diyarbakır’dan aday yapıldı.

Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Nevroz Uysal ile DEP eski Milletvekili merhum Orhan Doğan’ın kızı gazeteci Ayşegül Doğan Şırnak’tan aday gösterildi. Yeşil Sol listelerinde toplam 203 kadın aday yer aldı. Kadın örgütü temsilcilerinden Ayten Kordu Tunceli’den, HDP’nin eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş’ın danışmanlarından Ferhat Kabaiş ise Adana’dan aday gösterildi.

TİP'TE DİKKAT ÇEKEN LİSTE

Türkiye İşçi Partisi 49 bölge ve 52 seçim çevresinde milletvekili adaylarını belirledi. YSK'ya teslim edilen listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.

TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.

TİP, Ankara 2'nci Bölge 1'inci sırada Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ı aday gösterirken, Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada da vergi uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bu seçimlerde Antalya 2'nci sıradan aday olurken, Antalya 1'inci sırada Yunus Başaran aday oldu. Gezi davasından tutuklanan Avukat Can Atalay ise Hatay 1'inci sıradan aday gösterildi.

Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz de Ahmet Şık'ın ardından İstanbul 2'nci Bölge 2'nci adayı oldu. LGBT aktivisti Esmeray Özadikti ise 3'üncü sıra adayı oldu.

İstanbul 3'üncü Bölge'de ise sırasıyla Genel Başkan Erkan Baş, Meryem Göktepe ve Gazeteci Umur Talu yer aldı.

Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci Bölge 1'inci sıra, Mehmet Kani 2'nci Bölge 2'nci sıra, Sanatçı Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra adayı oldu.