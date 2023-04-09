Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.
TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.
TİP, Ankara 2'nci Bölge 1'inci sırada Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ı aday gösterirken, Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada da vergi uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bu seçimlerde Antalya 2'nci sıradan aday olurken, Antalya 1'inci sırada Yunus Başaran aday oldu. Gezi davasından tutuklanan Avukat Can Atalay ise Hatay 1'inci sıradan aday gösterildi.
Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz de Ahmet Şık'ın ardından İstanbul 2'nci Bölge 2'nci adayı oldu. LGBT aktivisti Esmeray Özadikti ise 3'üncü sıra adayı oldu.
İstanbul 3'üncü Bölge'de ise sırasıyla Genel Başkan Erkan Baş, Meryem Göktepe ve Gazeteci Umur Talu yer aldı.
Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci Bölge 1'inci sıra, Mehmet Kani 2'nci Bölge 2'nci sıra, Sanatçı Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra adayı oldu.
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TİP milletvekili aday listesi: TİP milletvekili adayları belli oldu! İşte tam liste - Son dakika gündem haberleri/son-dakika-tip-milletvekili-adaylari-belli-oldu-iste-tam-liste-3581247
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