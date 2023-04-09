TİP milletvekili adayları belli oldu! İşte tam liste

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Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu.

TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.

TİP, Ankara 2'nci Bölge 1'inci sırada Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ı aday gösterirken, Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada da vergi uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bu seçimlerde Antalya 2'nci sıradan aday olurken, Antalya 1'inci sırada Yunus Başaran aday oldu. Gezi davasından tutuklanan Avukat Can Atalay ise Hatay 1'inci sıradan aday gösterildi.

Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz de Ahmet Şık'ın ardından İstanbul 2'nci Bölge 2'nci adayı oldu. LGBT aktivisti Esmeray Özadikti ise 3'üncü sıra adayı oldu.

İstanbul 3'üncü Bölge'de ise sırasıyla Genel Başkan Erkan Baş, Meryem Göktepe ve Gazeteci Umur Talu yer aldı.

Gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci Bölge 1'inci sıra, Mehmet Kani 2'nci Bölge 2'nci sıra, Sanatçı Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra adayı oldu.

TİP'in milletvekili adayları şöyle:

ADANA 1 DUYGU YILMAZ ADANA 2 SEDA AŞKIN ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ ADANA 4 MESUT KOYUN ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU ADANA 6 DİLA AKAR ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK ADANA 15 EREN ARARAT ADIYAMAN 1 ADIYAMAN 2 ADIYAMAN 3 ADIYAMAN 4 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY AĞRI 1 AĞRI 2 AĞRI 3 AĞRI 4 AKSARAY 1 DENİZ AY AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ AKSARAY 4 SONER ASLAN AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ AMASYA 2 EREN GÖNEN AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK ANKARA-1 1 ANKARA-1 2 ANKARA-1 3 ANKARA-1 4 ANKARA-1 5 ANKARA-1 6 ANKARA-1 7 ANKARA-1 8

ANKARA-1 9 ANKARA-1 10 ANKARA-1 11 ANKARA-1 12 ANKARA-1 13 ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ ANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFA ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU ANKARA-3 10 EBRU BESE ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK ANTALYA 8 KERİM UĞUR ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN ANTALYA 15 BİLGE ERK ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU ARDAHAN 1 ARDAHAN 2

ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK AYDIN 1 AYDIN 2 AYDIN 3 AYDIN 4 AYDIN 5 AYDIN 6 AYDIN 7 AYDIN 8 BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN BALIKESİR 2 MÜGE OKUR BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR BALIKESİR 6 BARAN BAKIR BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU BARTIN 1 BARTIN 2 BATMAN 1 BATMAN 2 BATMAN 3 BATMAN 4 BATMAN 5 BAYBURT 1 AYSEL SİLİ BİLECİK 1 CENK DİK BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK BİNGÖL 1 BİNGÖL 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 1 BİTLİS 2 BİTLİS 3 BOLU 1 FİGEN ÇAKIR BOLU 2 ERAYCAN SAFA BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ BURDUR 1 BURDUR 2 BURDUR 3 BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK BURSA-1 2 HELİN İLCEK BURSA-1 3 ERHAN İMRALI BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ BURSA-1 5 TİMUR TORGAY BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ

BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU BURSA-2 1 BURSA-2 2 BURSA-2 3 BURSA-2 4 BURSA-2 5 BURSA-2 6 BURSA-2 7 BURSA-2 8 BURSA-2 9 BURSA-2 10 ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK ÇORUM 1 HABİBE ALKAN ÇORUM 2 CANSEVER EKER ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN DENİZLİ 3 PELİN ŞEN DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ DİYARBAKIR 1 DİYARBAKIR 2 DİYARBAKIR 3 DİYARBAKIR 4 DİYARBAKIR 5 DİYARBAKIR 6 DİYARBAKIR 7 DİYARBAKIR 8 DİYARBAKIR 9 DİYARBAKIR 10 DİYARBAKIR 11 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 1 ALEV İŞLER DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN DÜZCE 3 EBRU ŞEN EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU

EDİRNE 2 CANER SOYDAN EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK ELAZIĞ 1 ELAZIĞ 2 ELAZIĞ 3 ELAZIĞ 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK ERZURUM 1 ERZURUM 2 ERZURUM 3 ERZURUM 4 ERZURUM 5 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU GAZİANTEP 1 GAZİANTEP 2 GAZİANTEP 3 GAZİANTEP 4 GAZİANTEP 5 GAZİANTEP 6 GAZİANTEP 7 GAZİANTEP 8 GAZİANTEP 9 GAZİANTEP 10 GAZİANTEP 11 GAZİANTEP 12 GAZİANTEP 13 GAZİANTEP 14 GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ GİRESUN 3 FIRAT KURTAL GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN HAKKARİ 1 HAKKARİ 2 HAKKARİ 3 HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ

HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ HATAY 4 EMRAH KARAÇAY HATAY 5 HASAN AŞKAR HATAY 6 NURCAN ÖRDEK HATAY 7 CANSU DALOĞLU HATAY 8 BARIŞ DAĞ HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL HATAY 11 ÖZLEM PARLAK IĞDIR 1 IĞDIR 2 ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN ISPARTA 2 CAFER YELSALI ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ ISPARTA 4 OYLUN ERCAN İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN İSTANBUL-1 32 ESMA KARA

İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBARLI İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL İSTANBUL-2 14 METİN AKIN İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT İSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞ İSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN İSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALU İSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU İSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKE İSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAY İSTANBUL-3 7 JİYAN AYBAR İSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞAN İSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ İSTANBUL-3 10 NİLAY BARKIN İSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAK İSTANBUL-3 12 EKREM ERDİN İSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZ İSTANBUL-3 14 AHMET ORAL İSTANBUL-3 15 EBRU KIRANER İSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİK İSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOY

İSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLU İSTANBUL-3 19 ÖMER TURA İSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLU İSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN İSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZER İSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZ İSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLU İSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇ İSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYA İSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZEL İSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAK İSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOY İSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCE İSTANBUL-3 31 ANIL GÜLER İSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİN İSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞAN İSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUT İSTANBUL-3 35 GİZEM YERİK İSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDIN İZMİR-1 1 İZMİR-1 2 İZMİR-1 3 İZMİR-1 4 İZMİR-1 5 İZMİR-1 6 İZMİR-1 7 İZMİR-1 8 İZMİR-1 9 İZMİR-1 10 İZMİR-1 11 İZMİR-1 12 İZMİR-1 13 İZMİR-1 14 İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ İZMİR-2 2 MEHMET KANİ İZMİR-2 3 ESER ATAK İZMİR-2 4 ADALET KUL İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI İZMİR-2 6 AYDIN TEPE İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI

KAHRAMANMARAŞ 1 KAHRAMANMARAŞ 2 KAHRAMANMARAŞ 3 KAHRAMANMARAŞ 4 KAHRAMANMARAŞ 5 KAHRAMANMARAŞ 6 KAHRAMANMARAŞ 7 KAHRAMANMARAŞ 8 KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZ KARABÜK 2 ARZU GENLİK KARABÜK 3 ÖZÜM HANCI KARAMAN 1 EZGİ GÜLŞEN KARAMAN 2 KENAN YILMAZ KARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİL KARS 1 KARS 2 KARS 3 KASTAMONU 1 KASTAMONU 2 KASTAMONU 3 KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIR KAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZ KAYSERİ 3 İLAYDA TOK KAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİR KAYSERİ 5 SERCAN LAÇIN KAYSERİ 6 EREN GÜRPINAR KAYSERİ 7 AHMET İŞBİLEN KAYSERİ 8 BERİL KARABULUT KAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLAT KAYSERİ 10 AYSEL DUMAN KIRIKKALE 1 KIRIKKALE 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇ KIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇER KIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRK KIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRM KIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOL KİLİS 1 KİLİS 2 KOCAELİ 1 KOCAELİ 2 KOCAELİ 3 KOCAELİ 4 KOCAELİ 5 KOCAELİ 6 KOCAELİ 7

KOCAELİ 8 KOCAELİ 9 KOCAELİ 10 KOCAELİ 11 KOCAELİ 12 KOCAELİ 13 KOCAELİ 14 KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCI KONYA 2 PINAR BABİR KONYA 3 İBRAHİM ALTINPINAR KONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDAL KONYA 5 YUNUS KOCA KONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞUR KONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞ KONYA 8 DENİZ CAN AYDIN KONYA 9 YAĞMUR TOK AL KONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLEN KONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKU KONYA 12 ÖMER ERYETKİN KONYA 13 NURCAN KAYA KONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİ KONYA 15 AYŞE ERDOĞAN KÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR KÜTAHYA 2 ADNAN PAK KÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMEN KÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKE KÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİ MALATYA 1 MALATYA 2 MALATYA 3 MALATYA 4 MALATYA 5 MALATYA 6 MANİSA 1 MANİSA 2 MANİSA 3 MANİSA 4 MANİSA 5 MANİSA 6 MANİSA 7 MANİSA 8 MANİSA 9 MANİSA 10 MARDİN 1 MARDİN 2 MARDİN 3 MARDİN 4

MARDİN 5 MARDİN 6 MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞ MERSİN 2 EBRU ÇERÇİ MERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞ MERSİN 4 GENCER BAYKUL MERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİ MERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLU MERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENT MERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİN MERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AK MERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLI MERSİN 11 OLCAY YILMAZ ULUĞ MERSİN 12 KAMURAN GÜNAY MERSİN 13 DENİZ ARSLAN MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ MUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜT MUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜN MUĞLA 4 MEHMET YAPICI MUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN MUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOY MUĞLA 7 NEŞET KARADAĞ MUŞ 1 MUŞ 2 MUŞ 3 NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYER NEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHAN NEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU NİĞDE 1 ELİF ÖNDER NİĞDE 2 KEREM TANILKAN NİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİN ORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ ORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMN ORDU 3 MERT EFE ORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRK ORDU 5 TANSU AYIK ORDU 6 HAKAN DUYAN OSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALP OSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİ OSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZ OSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIK RİZE 1 BİLSAY KANAT RİZE 2 METİN KARADENİZ RİZE 3 AYBÜKE GEZEREL SAKARYA 1 SAADET DİRİARIN SAKARYA 2 PELİN SÖNMEZ SAKARYA 3 UĞUR ALET

SAKARYA 4 İNCİNUR ALA SAKARYA 5 PELİN KISA SAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN SAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU SAKARYA 8 ONUR YANAR SAMSUN 1 ARSLAN BOLAT SAMSUN 2 ÖZGE GÖKSU SAMSUN 3 TUNAHAN GÖK SAMSUN 4 ONUR ÇELİK SAMSUN 5 GÜLCAY KAYA SAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİR SAMSUN 7 ARAL DEMİRCAN SAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİL SAMSUN 9 BUSE BADE İSKENT SİİRT 1 SİİRT 2 SİİRT 3 SİNOP 1 NURHAN ÇAYLI SİNOP 2 ÇAĞLA KURT SİVAS 1 KÖKSAL TEK SİVAS 2 YAĞMUR AKIN SİVAS 3 VELİ REÇBER SİVAS 4 HAKAN TEKŞEN SİVAS 5 YUSUF AKGEDİK ŞANLIURFA 1 ŞANLIURFA 2 ŞANLIURFA 3 ŞANLIURFA 4 ŞANLIURFA 5 ŞANLIURFA 6 ŞANLIURFA 7 ŞANLIURFA 8 ŞANLIURFA 9 ŞANLIURFA 10 ŞANLIURFA 11 ŞANLIURFA 12 ŞANLIURFA 13 ŞANLIURFA 14 ŞIRNAK 1 ŞIRNAK 2 ŞIRNAK 3 ŞIRNAK 4 TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA TEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİN TEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞ TEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOK TEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYAN

TEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNA TEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMEN TEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN TOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇ TOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLU TOKAT 3 EMİN AKBABA TOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLAR TOKAT 5 ERSİN EVRAN TRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU TRABZON 2 YAVUZ KAYNAR TRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİR TRABZON 4 EMİNE SPOR TRABZON 5 ASİL MADENLİ TRABZON 6 KEMAL BAKIRCI TUNCELİ 1 UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞUR UŞAK 2 ÖNDER AKAR UŞAK 3 AKIN METE VAN 1 VAN 2 VAN 3 VAN 4 VAN 5 VAN 6 VAN 7 VAN 8 YALOVA 1 BUKET ÇINAR GELİR YALOVA 2 EMRAH KAZDAL YALOVA 3 BURKAY HASDEMİR YOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLI YOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKEN YOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEK YOZGAT 4 KÖKSAL KAPLAN ZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLAN ZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCI ZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLE ZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİN ZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN