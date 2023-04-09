CHP listesindeki DEVA adayları

DEVA Partisi’nin CHP listesinde yer alan isimleri belli oldu. AK Parti hükümetlerinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu 25 isim, listede yer aldı.

İşte o isimler:

Adana 4. Sıra: Sadullah Kısacık

Ankara 1. Bölge 4. Sıra: Sadullah Ergin

Ankara 2. Bölge 2. Sıra: İdris Şahin

Balıkesir 3. Sıra: Burak Dalgın

Diyarbakır 2. Sıra: Ali İhsan Merdanoğlu

Elazığ 3. Sıra: Ahmet Yıldız

Erzurum 3. Sıra: Celal Zonguldak

Gaziantep 3. Sıra: Ertuğrul Kaya

Iğdır 1. Sıra: Yusuf Aslan

İstanbul 1. Bölge 7. Sıra: Elif Esen

İstanbul 1. Bölge 8. Sıra: Hasan Karal

İstanbul 2. Bölge 8. Sıra: Evrim Rızvanoğlu

İstanbul 3. Bölge 10. Sıra: Medeni Yılmaz

İstanbul 3. Bölge 6. Sıra: Mustafa Yeneroğlu

İzmir 1. Bölge 6. Sıra: Seda Kaya Ösen

Kahramanmaraş 2. Sıra: İrfan Karatutlu

Kayseri 3. Sıra: Burhan Bahadır Özsoy

Manisa 4. Sıra: Selma Aliye Kavaf

Mersin 3. Sıra: Mehmet Emin Ekmen

Siirt 1. Sıra: Umut Dayanan

Sivas 2. Sıra: Serdar İnce

Şanlıurfa 3. Sıra: Ahmet Tüysüz

Tekirdağ 3. Sıra: Cem Avşar

Yozgat 3. Sıra: İsmail Yılmaz

Zonguldak 3. Sıra: Doğa Şanlıoğlu