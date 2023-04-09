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CHP listesindeki DEVA adayları

Partiler, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listelerini YSK’ya sunarken Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile birlikte CHP listesinden seçime katılacak DEVA Partisi’nin adayları da belli oldu

Giriş: 09.04.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
CHP listesindeki DEVA adayları
HABERTURK.COM

DEVA Partisi’nin CHP listesinde yer alan isimleri belli oldu. AK Parti hükümetlerinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu 25 isim, listede yer aldı.

İşte o isimler:

Adana 4. Sıra: Sadullah Kısacık
Ankara 1. Bölge 4. Sıra: Sadullah Ergin
Ankara 2. Bölge 2. Sıra: İdris Şahin
Balıkesir 3. Sıra: Burak Dalgın
Diyarbakır 2. Sıra: Ali İhsan Merdanoğlu
Elazığ 3. Sıra: Ahmet Yıldız
Erzurum 3. Sıra: Celal Zonguldak
Gaziantep 3. Sıra: Ertuğrul Kaya
Iğdır 1. Sıra: Yusuf Aslan
İstanbul 1. Bölge 7. Sıra: Elif Esen
İstanbul 1. Bölge 8. Sıra: Hasan Karal
İstanbul 2. Bölge 8. Sıra: Evrim Rızvanoğlu
İstanbul 3. Bölge 10. Sıra: Medeni Yılmaz
İstanbul 3. Bölge 6. Sıra: Mustafa Yeneroğlu
İzmir 1. Bölge 6. Sıra: Seda Kaya Ösen
Kahramanmaraş 2. Sıra: İrfan Karatutlu
Kayseri 3. Sıra: Burhan Bahadır Özsoy
Manisa 4. Sıra: Selma Aliye Kavaf
Mersin 3. Sıra: Mehmet Emin Ekmen
Siirt 1. Sıra: Umut Dayanan
Sivas 2. Sıra: Serdar İnce
Şanlıurfa 3. Sıra: Ahmet Tüysüz
Tekirdağ 3. Sıra: Cem Avşar
Yozgat 3. Sıra: İsmail Yılmaz
Zonguldak 3. Sıra: Doğa Şanlıoğlu

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