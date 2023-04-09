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Zafer Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi

Zafer Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu açıklama yaptı

Giriş: 09.04.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Zafer Partisi aday listesi YSK’ya teslim edildi
İHA

Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti. Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, şunları söyledi:

"YSK'ya listemizi verdik. Türkiye'nin sigortası olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nın, devletinin sigortası olan Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak listemizi YSK'ye ulaştırdık. Şimdi milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz üçüncü yolu Türk milletine sunuyoruz. Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı olarak yeri itibarıyla en sağda, milletimizin teveccüh göstereceği Sinan Oğan'ı öneriyoruz. Türk milletinin kurtuluşunun reçetesi, Türk milletine devletini geri verecek olan Zafer Partisi'nin aday listelerini sunduk. Türkiye'nin, cumhuriyetin sigortası olan, anayasanın sigortası olan Zafer Partisi'nin mecliste olmasını diliyoruz. Halkımızdan bunu talep ediyoruz."

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