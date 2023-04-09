HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.
Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Devrim Turgay Yılmaz, beraberinde HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve partililerle Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) geldi.
Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tiryaki, partileri için hem mutlu hem de üzücü bir gün olduğunu söyledi.
Tiryaki, şunları kaydetti:
"Halkların Demokratik Partisi adıyla seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar, bir yol denememize neden oldu. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım ülkemizin demokrasisine katkı sunacak bir seçim olur."
EŞ BAŞKANLAR ŞANLIURFA VAN'DAN
HDP, kendi amblemiyle seçime girmek yerine kapatma davasına karşı tedbiren Yeşil Sol Parti listesinden seçime katılma kararı almıştı. Bu kapsamda HDP'nin eş başkanlarından Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan da Van'dan aday gösterildi.
YEŞİL SOL PARTİ ADAY LİSTESİ
ADANA
1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ
2- FERHAT KABAİŞ
3- ROJBİN ÇELİK
4- MEHMET KARAKIŞ
5- DELAL MAMUK
6- BARIŞ KARABIYIK
7- ŞÜKRAN EFETÜRK
8- MÜNİR KORKMAZ
9- SEVİL ARACI
10- HÜSEYİN AĞAÇ
11- EVRİM AYMAN
12- SERKAN NAR
13- HAFİZE ATLI
14- NEZİR DORAK
15- SUAT NACAR
ADIYAMAN
1- ALİ KENANOĞLU
2- HAYRİYE KORKMAZ
3- MEHMET SELİM ÖZBEK
4- BİRSEN TUNÇ SİRKECİ
5- HASAN SABRİ YORULMAZ
AFYONKARAHİSAR
1- HELİN ELİF GEYİK
2- ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
3- TÜLAY KILINÇ
4- MEHMET ÇALASIN
5- AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
6- BATUHAN ÇITAKBAŞ
AĞRI
1- SIRRI SAKİK
2- NEJLA DEMİR
3- HEVAL BOZDAĞ
4- ZELAL YILMAZ
AMASYA
1- HAYDAR GÖRGÜ
2- ZÜLBİYE YILMAZ
3- ENVER LAÇİN
ANKARA 1. BÖLGE
1- EMİRALİ TÜRKMEN
2- SELMA GÜRKAN
3- ALİ ÖZKAN
4- RUKEN DİLARA ZAF
5- ERCAN SADIK İPEKÇİ
6- SILA ALTUN
7- ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
8- ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
9- MEHMET AKIN ATAUZ
10- HATİCE GÖZEN
11- BÜLENT KAYA
12- EROL AKKUŞ
13- UFUK ÖZEL
ANKARA 2. BÖLGE
1- OĞUZ FİDAN
2- GÜLTEN KAHRAMAN
3- EVREN ÇEVİK
4- SİMA ARİ
5- HÜSEYİN GEVHER
6- MUSTAFA YAVAŞOĞLU
7- MURAT ÇELİK
9- BAHYETTİN BATUR
ANKARA 3. BÖLGE
1- METİN KILIÇ
2- ALİŞAN ŞAHİN
3- ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
4- İSMET İLKUTLU
6- HÜSEYİN ÖZKAN
7- HACER KELLECİ KAPLAN
8- FECRİ ASLANKAN
10- MEHMET VEYSEL TEMELLİ
12- ÖZCAN OTİ
ANTALYA
1- HAKKI SARUHAN OLUÇ
2- CANAN ÇALAĞAN
3- MUHSİN TAŞAR
4- ZÖHRE TEDİK
5- ERBAKAN TAĞ
6- HÜLYA HASBAY
7- SELAMİ ÖZYAŞAR
8- NİGAR DURMUŞ
9- FIRAT EREN
10- NERİMAN BAKIR
11- HASAN DOĞAN
12- HÜLYA AKTAŞ
13- EYUP UŞMA
14- KAMİLE YILMAZ
15- MAHİR DOĞAN
16- NEFİSE OĞUZ
17- SERDAR KÖŞKEROĞLU
ARTVİN
1- FULDEN ŞAHİN
2- SABRİ VAYİÇ
1 AYDIN EBRÜ GÜNAY
2 AYDIN ROJİN TANHAN DOĞAN
3 AYDIN SİNAN ÇAKMAKÇİ
4 AYDIN MEDİHA AYHAN
5 AYDIN ABDURRAHMAN SARAN
6 AYDIN ALİ DAĞ
7 AYDIN ZERRİN ALPARSLAN
8 AYDIN MUHARREM ŞENOL
1 BALIKESİR MUSTAFA YILDIZ
2 BALIKESİR GÜL ERTUNAN KARAASLAN
3 BALIKESİR CANŞAH ÇELİK
4 BALIKESİR MEHMET ASLAN
5 BALIKESİR MEHMET ÇELİKTEN
6 BALIKESİR EMİN FİLİZ
7 BALIKESİR FİKRİYE YADIRGI
8 BALIKESİR NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
9 BALIKESİR MEDİNE ÇAĞLIYAN
1 BİLECİK HÜSEYİN AĞLAR
2 BİLECİK ZÜLEYHA ÇENGEL
1 BİNGÖL ÖMER FARUK HÜLAKÜ
2 BİNGÖL CEMİLE TURHALLI BALSAK
3 BİNGÖL FARUK ARIS
1 BİTLİS HÜSEYİN OLAN
2 BİTLİS SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP
3 BİTLİS ENVER BARİN
1 BOLU GÜNAY BATUR
2 BOLU ÇİÇEK TUTUŞ
3 BOLU ÖYKÜ ILGIN GÜRSES
1 BURDUR REYHAN YİĞİT
2 BURDUR MURAT YANMAZ
3 BURDUR SEMRA BAYSAL
1 BURSA-1 CEYLAN EROL ERDOĞAN
2 BURSA-1 CAHİT KIRKAZAK
3 BURSA-1 SÜMBÜL ORHAN
4 BURSA-1 KEMALETTİN YILDIZ
5 BURSA-1 MAHKUM TAŞ
6 BURSA-1 RÜSTEM AVCI
7 BURSA-1 ABDULKADİR BAYDUR
8 BURSA-1 MEHMET ALİ DOĞU
9 BURSA-1 BERKAY AKKUŞ
10 BURSA-1 SERHAT ÇELİK
1 BURSA-2 NECDET İPEKYÜZ
2 BURSA-2 AYTEN AVDAN
3 BURSA-2 RASİM ÇELİK
4 BURSA-2 EYLEM DİNDAROĞLU
5 BURSA-2 KEMALETTİN DOĞAN
6 BURSA-2 YÜCEL YENTÜRK
7 BURSA-2 BAHAR TOPRAK
8 BURSA-2 HAKİM TOKMAK
9 BURSA-2 MAZLUM TAŞ
10 BURSA-2 MEHMET BURAK KOYUNCU
1 ÇANAKKALE ADİLE YALÇIN
2 ÇANAKKALE SİNAN EKİNCİ
3 ÇANAKKALE SEDA ALÇINAR
4 ÇANAKKALE ERGİN FİDAN
1 ÇANKIRI HAKAN CAN NESLİOĞLU
2 ÇANKIRI MELİHA DURMUŞ
1 ÇORUM ŞEREF KARATAŞ
2 ÇORUM FADİME GÜLER ELİK
3 ÇORUM ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
4 ÇORUM MUHARREM ÖZÜNEL
1 DENİZLİ ABDULLAH KOÇ
2 DENİZLİ ŞENOL AKYOL
3 DENİZLİ MAHİDE ÖZTÜRK
4 DENİZLİ MURAT ENGİZ
5 DENİZLİ SONGÜL AKKOYUN
6 DENİZLİ ELİF KAVİLİ
7 DENİZLİ HAVVA MEŞE
1 DİYARBAKIR BERDAN ÖZTÜRK
2 DİYARBAKIR HALİDE TÜRKOĞLU
3 DİYARBAKIR OSMAN CENGİZ ÇANDAR
4 DİYARBAKIR ADALET KAYA
5 DİYARBAKIR SERHAT EREN
6 DİYARBAKIR SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
7 DİYARBAKIR MEHMET KAMAÇ
8 DİYARBAKIR CEYLAN AKÇA CUPOLO
9 DİYARBAKIR MEHMET EMİN AKTAR
10 DİYARBAKIR AZAD BARIŞ
11 DİYARBAKIR SONGÜL AYTEK AVŞAR
12 DİYARBAKIR SAMET MENGÜÇ
1 EDİRNE HANIM GÜZEL
2 EDİRNE SERDAL ZIMBA
3 EDİRNE ÖZLEM ÖZDEMİR
4 EDİRNE ERDAL AYDEMİR
1 ELAZIĞ SAVAŞ ERDOĞAN
2 ELAZIĞ NURŞAT YEŞİL
3 ELAZIĞ FUAT DOĞAN
4 ELAZIĞ SULTAN YARAY
5 ELAZIĞ NURETTİN BOĞATEKİN
1 ERZİNCAN HAYDAR POLAT
2 ERZİNCAN AYFER TURĞUT
1 ERZURUM MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2 ERZURUM ABDURRAHMAN SEVER
3 ERZURUM BAHAR GÖKSU
5 ERZURUM AYŞAN TARLAN
1 ESKİŞEHİR ALİ İHSAN GEZER
2 ESKİŞEHİR FELEK AKSOY
3 ESKİŞEHİR MÜSLÜM KOYUN
4 ESKİŞEHİR FADİME PULAT
5 ESKİŞEHİR DİLAVER ASLAN
6 ESKİŞEHİR ALEYNA CEREN KÖKOĞLU
1 GAZİANTEP SEVDA KARACA DEMİR
2 GAZİANTEP MURAT SARISAÇ
3 GAZİANTEP SONGÜL KOÇDAĞ
4 GAZİANTEP MUSA AYDIN
5 GAZİANTEP DİLAN GÜLER
6 GAZİANTEP KAHRAMAN ÇİÇEK
7 GAZİANTEP FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
8 GAZİANTEP ABDULLAH GÖZEN
9 GAZİANTEP AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN
10 GAZİANTEP EDHEM ÜNAL
11 GAZİANTEP ELİF YALÇIN
12 GAZİANTEP YILMAZ AÇAN
13 GAZİANTEP SİNEM ERENER BALLAN
14 GAZİANTEP MUHAMMED SAİD GÖRGÜN
1 GİRESUN RAMAZAN DOĞRU
2 GİRESUN BEKİR YILMAZ
3 GİRESUN SANEM DENİZ KURAL
4 GİRESUN BÜLENT UZUN
1 GÜMÜŞHANE ELİF ÇİFTÇİ
2 GÜMÜŞHANE NEHİR SEVİM
1 HAKKARİ VEZİR COŞKUN PARLAK
2 HAKKARİ ÖZNUR BARTİN
3 HAKKARİ ONUR DÜŞÜNMEZ
1 HATAY KEREM NALBANT
2 HATAY ŞİRİN NUR VURAL
3 HATAY NİHAT ERASLAN
4 HATAY MEHTA SERT
5 HATAY YUSUF KİMYON
6 HATAY MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
7 HATAY HASAN FEHMİ GÖRÜR
8 HATAY GÖNÜL ÖZTÜRK
9 HATAY MEVLÜT BULGUR
10 HATAY ERCÜMENT KİMYON
11 HATAY HERDEM ACAR
1 ISPARTA CÜNEYT LALOĞLU
2 ISPARTA NAZLI TABAK
3 ISPARTA MEHMET TAŞÇI
4 ISPARTA NURTEN KARAGÖZ
1 MERSİN ALİ BOZAN
2 MERSİN PERİHAN KOCA
3 MERSİN MUSTAFA TÜRK
4 MERSİN HAMDİYE KIRICI
5 MERSİN ŞERİF DURMAZ
6 MERSİN HACI BAYRAM KIZARTICI
1 İSTANBUL-1 SIRRI SÜREYYA ÖNDER
2 İSTANBUL-1 KEZİBAN KONUKCU KOK
3 İSTANBUL-1 HAKAN ÖZTÜRK
4 İSTANBUL-1 TURGUT ÖKER
5 İSTANBUL-1 DERSİM DAĞ
6 İSTANBUL-1 ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
8 İSTANBUL-1 ABDULCEBAR BARIŞ
10 İSTANBUL-1 TUNCAY GÖKÇE
11 İSTANBUL-1 ERDAL GÜZEL
12 İSTANBUL-1 PERVİN TUNBUL
13 İSTANBUL-1 AYHAN ERGENÇ
14 İSTANBUL-1 ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
15 İSTANBUL-1 DEVRİM ŞİMŞEK
16 İSTANBUL-1 BURCU AYYILDIZ
17 İSTANBUL-1 BEKİR KIRICI
18 İSTANBUL-1 SILA ÖZTÜRK
19 İSTANBUL-1 HÜSNÜ ALKAN
20 İSTANBUL-1 ÖZGÜL BİNGÖL
21 İSTANBUL-1 ALAETTİN ALTINTAŞ
22 İSTANBUL-1 NİLAY KUŞ
24 İSTANBUL-1 CEVRİYE AYDIN
25 İSTANBUL-1 ALİ ŞENGÜL
26 İSTANBUL-1 ZEKİNE TÜRKERİ
27 İSTANBUL-1 İSHAK KARAKAŞ
28 İSTANBUL-1 AYŞE TEPE DOĞAN
29 İSTANBUL-1 ALİ DOĞAN
30 İSTANBUL-1 AYTEN BİNGÖL
31 İSTANBUL-1 REŞİT KÖÇEROĞLU
32 İSTANBUL-1 ROZERİN KAYA
33 İSTANBUL-1 NEFİSE AKSOY
34 İSTANBUL-1 YILMAZ CESUR
35 İSTANBUL-1 YAĞMUR KAVAK
1 İSTANBUL-2 CENGİZ ÇİÇEK
2 İSTANBUL-2 ÖZGÜL SAKİ
3 İSTANBUL-2 HASAN KAYA CEMAL
4 İSTANBUL-2 ONUR HAMZAOĞLU
5 İSTANBUL-2 KAMİLE KANDAL
6 İSTANBUL-2 HIDIR KARADAŞ
10 İSTANBUL-2 DİLŞAT CANBAZ KAYA
11 İSTANBUL-2 ERDAL DOĞAN
12 İSTANBUL-2 AYŞEN AKSOY
13 İSTANBUL-2 AHMET SAYMADİ
14 İSTANBUL-2 MENEKŞE KIZILDERE
15 İSTANBUL-2 CELAL ALPHAN
16 İSTANBUL-2 HAZAN İLİK
17 İSTANBUL-2 SERVET GÜZEL
18 İSTANBUL-2 BERFİN POLAT
19 İSTANBUL-2 MUSTAFA ÖZTÜRK
21 İSTANBUL-2 ŞADİ ÖZDEMİR
22 İSTANBUL-2 MEHMET TİMURTAŞ
23 İSTANBUL-2 NURAY ONUK
24 İSTANBUL-2 ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
25 İSTANBUL-2 GÜNER BASUT
26 İSTANBUL-2 GÖKHAN ÇETİN
1 İSTANBUL-3 ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
2 İSTANBUL-3 İSKENDER BAYHAN
3 İSTANBUL-3 ÇİÇEK OTLU
4 İSTANBUL-3 CELAL FIRAT
5 İSTANBUL-3 CEMİL GÜNGÖREN
6 İSTANBUL-3 KEREM FIRTINA
7 İSTANBUL-3 İLKNUR BİROL
8 İSTANBUL-3 ABDULHAKİM DAŞ
9 İSTANBUL-3 ÇİÇEK ARIÇ
10 İSTANBUL-3 EDİP ARSLAN
11 İSTANBUL-3 ERDAL ATAŞ
14 İSTANBUL-3 FERDİ YAMAR
15 İSTANBUL-3 NALAN ÇELİK
16 İSTANBUL-3 UĞUR ŞEKER
17 İSTANBUL-3 NEVRİM KOTANOĞLU
18 İSTANBUL-3 YUSUF YALVAÇ
19 İSTANBUL-3 GÜLFİRAZ SAĞLIK
20 İSTANBUL-3 HÜSEYİN ÇALİŞCİ
21 İSTANBUL-3 ELİF BAYSAL
22 İSTANBUL-3 NİZAMETTİN ÖZTÜRK
23 İSTANBUL-3 ÖZGÜL BAYDOĞAN
24 İSTANBUL-3 ERCAN SAĞLAM
25 İSTANBUL-3 NESRİN ARSLAN
26 İSTANBUL-3 FAİK DELİ
27 İSTANBUL-3 FATMA KÖMÜRCÜ
28 İSTANBUL-3 HÜSEYİN FİDANBOY
29 İSTANBUL-3 LEVENT GÖKÇEK
30 İSTANBUL-3 AYŞE CENGİZ
31 İSTANBUL-3 ABDURRAZAK EKİNCİ
32 İSTANBUL-3 ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
33 İSTANBUL-3 PINAR KAYALAR
34 İSTANBUL-3 MEHMET ŞERİF ÖNER
35 İSTANBUL-3 ERGÜN ŞİMŞEK
36 İSTANBUL-3 İRFAN HÜLAKÜ
1 İZMİR-1 BURCUGÜL ÇUBUK
2 İZMİR-1 ABDULMECİT YILDIRIM
3 İZMİR-1 SEMRA KIRATLI
1 İZMİR-2 İBRAHİM AKIN
2 İZMİR-2 CANAN KEBENÇ ÖZKAN
1 KARS GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2 KARS GÜLCAN ALP
3 KARS SERTAÇ ÇELİKKALELİ
1 KASTAMONU BERRİN SELBUZ
2 KASTAMONU FİKRET TUFANYAZICI
3 KASTAMONU SÖZDAR AKDOĞAN
1 KAYSERİ DAĞISTAN BUDAK
2 KAYSERİ NURAN ERGEN KILIÇ
3 KAYSERİ HASAN DAŞKIN
4 KAYSERİ FADİK TEMİZYÜREK
5 KAYSERİ İZZET KAPLAN
6 KAYSERİ RANA BERK
7 KAYSERİ İHSAN SARIYAR
8 KAYSERİ SELMA KARAMAN
9 KAYSERİ ALİ ÇELEBİ
10 KAYSERİ NECLA AKTAY
1 KIRKLARELİ MERAL GARİP
2 KIRKLARELİ ERDAL TEKTAŞ
3 KIRKLARELİ AYŞEN ECE KAVAS
1 KIRŞEHİR MUSTAFA KARAMAN
2 KIRŞEHİR BEHİYE AKYOL
1 KOCAELİ ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
1 KONYA MULLA ŞİMŞEK
1 KÜTAHYA AYŞEGÜL KORKUTAN
2 KÜTAHYA BİLAL BİLİN
3 KÜTAHYA AZİME DAŞ
4 KÜTAHYA NİHAT YILDIRIM
5 KÜTAHYA FİLİZ PEŞTEK KESKİN
1 MALATYA PERİHAN YÜCEKAYA
2 MALATYA YUSUF BOZKUŞ
3 MALATYA SEVİM ALAGÖZ
4 MALATYA HÜSEYİN KILINÇ
5 MALATYA ROZERİN ERCAN
1 MANİSA HABİP EKSİK
1 KAHRAMANMARAŞ HÜSEYİN EROĞLU
2 KAHRAMANMARAŞ AYŞEGÜK DEMİROĞLU
1 MARDİN SALİHA AYDENİZ
2 MARDİN KAMURAN TANHAN
3 MARDİN BERİTAN GÜNEŞ
4 MARDİN GEORGE ASLAN
6 MARDİN SELAHATTİN ERTAŞ
1 MUĞLA HASAN YILDIRIM
1 MUŞ SEZAİ TEMELLİ
2 MUŞ SÜMEYYE BOZ
3 MUŞ SERHAT DURSUN
1 NEVŞEHİR CAFER KILIÇ
1 NİĞDE YASEMİN KAYA
2 NİĞDE CUMALİ ADIGÜZEL
3 NİĞDE MEDİNE ÇEKEN
1 ORDU İBRAHİM ÖZDEMİREL
2 ORDU NURCAN KARASU
3 ORDU ŞEREF ÖZKAN
4 ORDU ÖZDEN ÜNAL
5 ORDU ORHAN KOCA
6 ORDU ERTAN KABADAYI
1 RİZE AYŞE BEKAR
2 RİZE NECMETTİN DURMUŞ
3 RİZE ALİ HAMDİ CUVELEK
1 SAKARYA SELAHATTİN YILMAZ
2 SAKARYA NAHİDE DOĞAN
3 SAKARYA İBRAHİM ÇELİK
4 SAKARYA FİLİZ TURAK
5 SAKARYA FETHİ BULUŞ
6 SAKARYA HÜSEYİN ATILGAN
7 SAKARYA MERAL ATMAN
8 SAKARYA HÜSEYİN KAYA
1 SAMSUN EMEL ZENGİN ÇAKIR
2 SAMSUN SAVAŞ KARADUMAN
3 SAMSUN MENEKŞE TUREN
4 SAMSUN MAHMUT SÜRMELİ
5 SAMSUN GÜNER KARADUMAN
6 SAMSUN VEDAT ÜNAL
7 SAMSUN AHMET YALÇIN
8 SAMSUN OSMAN BAYRAK
9 SAMSUN ORHAN GAZİ KOFOĞLU
1 SİİRT TUNCER BAKIRHAN
2 SİİRT SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ
1 SİNOP YILDIZ ÖZBEK
2 SİNOP AHMET YORKUN
1 SİVAS GANİ KAPLAN
2 SİVAS MEHMET MUSTAFA YILDIZ
3 SİVAS VİLDAN DOĞAN
4 SİVAS HÜSEYİN ÖZCAN
5 SİVAS SELMA ÖZEL ASI
1 TEKİRDAĞ MUAZZEZ ORHAN IŞIK
1 TOKAT MELTEM IŞIK
2 TOKAT EROL TUNÇ
3 TOKAT NACİYE İSKENDER
4 TOKAT ŞABAN YEĞİN
5 TOKAT SİBEL UZUN
1 TRABZON FATMA BİÇER
2 TRABZON ABDUL ÖZCAN
3 TRABZON HANİFE SEVER
4 TRABZON İBRAHİM BAYKAN
5 TRABZON NURETTİN KARADENİZ
6 TRABZON İSMAİL CAVGA
1 TUNCELİ AYTEN KORDU
1 ŞANLIURFA MİTHAT SANCAR
2 ŞANLIURFA ÖMER ÖCALAN
3 ŞANLIURFA DİLAN KUNT AYAN
4 ŞANLIURFA FERİT ŞENYAŞAR
5 ŞANLIURFA ALİYE KIZILDAMAR
6 ŞANLIURFA BÜLENT AŞA
7 ŞANLIURFA NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
8 ŞANLIURFA REMZİ GENÇDAL
9 ŞANLIURFA CEMİLE ŞAHİN
10 ŞANLIURFA BAVER GÜL
11 ŞANLIURFA AYŞE TUTKU
12 ŞANLIURFA HALİL ÇAY
13 ŞANLIURFA MIZGİN ALBAYRAK
14 ŞANLIURFA CELALEDİN ERKMEN
1 UŞAK AHMET YILMAZ
2 UŞAK AYSU TOPAL
3 UŞAK ÜNAL ŞEREF
1 VAN PERVİN BULDAN
2 VAN ZÜLKÜF UÇAR
3 VAN GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4 VAN SİNAN ÇİFTYÜREK
5 VAN GÜLDEREN VARLİ
6 VAN MAHMUT DİNSAR
7 VAN HAVİN KİYE
8 VAN TAYLAN ERTAŞ
1 YOZGAT CEMAL BİLGİN
2 YOZGAT KÜBRA DERİN
3 YOZGAT MEHMET ŞİRİN HARHAR
4 YOZGAT ÖZLEM AYDIN
1 ZONGULDAK MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2 ZONGULDAK DENİZ TOPÇU
3 ZONGULDAK BAYRAM SARI
4 ZONGULDAK SEYFULLAH YILMAZ
5 ZONGULDAK HİKMET ARSLAN
1 AKSARAY SABUHA AKDAĞ
2 AKSARAY BERDAN BORA AKKAYA
3 AKSARAY SAYMA ARİÇ
4 AKSARAY İRFAN YAKŞİ
1 BAYBURT MESUT BİLGİ
1 KARAMAN YILDIZ KILINÇ
2 KARAMAN KAYHAN YÜKSEL
3 KARAMAN ELİF KIVIRCIK
1 KIRIKKALE BURAK ÇOĞALAN
2 KIRIKKALE RAHİME KÜRKÇÜ
3 KIRIKKALE VELAT AYGÜN
1 BATMAN KESKİN BAYINDIR
2 BATMAN ZEYNEP ODUNCU
3 BATMAN MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
4 BATMAN NURTEN ERTUĞRUL
5 BATMAN EKREM BARAN
1 ŞIRNAK NEVROZ UYSAL ASLAN
2 ŞIRNAK MEHMET ZEKİ İRMEZ
3 ŞIRNAK AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
4 ŞIRNAK BEDİRHAN OSAL
1 BARTIN SOLMAZ ÖZLEN
2 BARTIN ALİ ÖZKAN
1 ARDAHAN ÖZGÜR TANIŞ
2 ARDAHAN DİCLE AKTÜRK
1 IĞDIR YILMAZ HUN
2 IĞDIR AYSEL ARAS
1 YALOVA TUNCAY TURANLI
2 YALOVA TÜRKAN ASLAN
3 YALOVA ABDURRAHMAN APAK
1 KARABÜK İBRAHİM EKER
1 KİLİS MEHMET SEFA ÖZDEMİR
2 KİLİS GÜLŞEN KARASU
1 OSMANİYE SEVGÜL AYDIN
2 OSMANİYE ZİYA BAYRAM
3 OSMANİYE SEREN ELATAŞ
4 OSMANİYE SABAHATTİN OKUDUCU
1 DÜZCE EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
2 DÜZCE MUSTAFA ADAY
3 DÜZCE BERİVAN BUDAKBEYOĞLU