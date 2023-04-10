DEVLET BAHÇELİ OSMANİYE'DEN ADAY
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyuran MHP milletvekili aday listesinin belli olduğunu duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter hesabından paylaşımda bulunarak liste çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den aday oldu.