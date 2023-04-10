14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem MHP Milletvekili adayların isim listesi belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, 28. Dönem MHP Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den 1'inci sıradan aday olduğu milletvekili isim listesine göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, İzmir, Akara ve 81 il MHP milletvekili aday listesi...