Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'li Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        MHP'li Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir." ifadesini kullandı.

        Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirdiği "eşit vatandaşlık" söylemiyle adeta bölücü terörün diline sarılarak ayrışmaya, kutuplaşmaya hizmet ettiğini savundu.

        Özel'in, Alevi-Sünni vatandaşlar arasında bölünmeyi kışkırtan bir üslupla fitne tohumları ekmeye çalıştığına dikkati çeken Büyükataman, şöyle devam etti:

        REKLAM
        Özel: Kreşleri açmaya devam edeceğiz
        Özel: Kreşleri açmaya devam edeceğiz

        "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Özgür Bey, rejimi, yani Cumhuriyet'i değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin?' sözleri karşısında çark etmiş, 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' söyleminin arkasına saklanmıştır. Oysa bugün altı okunu Kandil'in kapısında unutan CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır."

        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"

        Özel'in aynı grup toplantısında Bahçeli'nin Halk TV'yi tehdit ettiğini ileri sürdüğünü anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Şunu herkes iyi bilsin, Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi tehdit etmemiştir ve meslek onuruna sahip çıkan, işini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındadır. Fakat partimiz ve siyasi duruşumuzla ilgili yalan haber yapmayı alışkanlık haline getirenlere, mesnetsiz iddialarla Sayın Genel Başkanımızın siyasetini çarpıtarak iftira kampanyası düzenleyenlere de her zaman söylenecek sözümüz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Habertürk Anasayfa