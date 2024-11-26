CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Milletvekili danışmanları ve Meclis çalışanlarının haklarını gündeme getiren Özel, "Bütçe görüşülüyor, önümüzdeki günlerde Meclis bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde bütçe görüşmelerini yapacak. İlk gelecek bütçe Meclis'in kendi bütçesi. Sayın Numan Kurtulmuş'un verdiği bir sözü tutarak tarihe geçmesini bekliyoruz. Bu Meclis'te emek sömürülerinin en büyüğü yaşanıyor. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor. Her Meclis Başkanı geldikten sonra sendikalar onunla konuşuyor. Meclis Başkanları değişiyor, ritüel değişmiyor. Numan Bey'in verdiği söz var. Meclis'teki danışman arkadaşlarımız için ve farklı istihdam biçimleriyle emekleri sömürülen tüm emekçi arkadaşlarımız için Meclis Başkanı'nın adım atmasını bekliyoruz" dedi.

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REKLAM DEPREM KONUTLARI "Ekonomi kurmaylarımız Türkiye'yi karış karış dolaşıyor" diyen Özel, "Özellikle 3 büyük deprem ilinde yaptıkları temaslardan sonra ön raporlarında, mücbir sebep uygulamasının yeniden uzatılması. Hala siftahsız kapanan dükkanlar varken, 3 yıllığına uzatılması bütün esnaf örgütlerinin talebidir. Rezerv alan sorunu deprem bölgesinde sürüyor. Yerinde dönüşüm için 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi ile ev yapmak mümkün değil. Bunu 1,5 milyon lira hibe, 1,5 milyon lira kredi talep ediyorlar. Sayın Erdoğan 'Bir yılda 650 bin konut yapacağım' dedi. Sırf vatandaşı kandırıp seçimi kazanmak için ısrarla söylediler. Sonuç, şu ana kadar 130 bin konut teslim edildi. 9-10 yılda tüm depremzedelerin eve geçmesi hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE GÖRÜŞME Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen CHP heyetinin temasları hakkında konuşan Özel, "Geçen hafta Genel Başkan Yardımcılarım 34 şehit ve gazi ailesine gitti. 3 derneği ziyaret ettim. Dedikleri şu; 'Meclis'te şeffaf, hesap verebilir, bu süreçte tek güncemiz CHP' dediler. 'Süreç siyasi bekaya heba edilirse haklarımızı helal etmeyiz' dediler" ifadelerini kullandı. REKLAM "MİLLETİME ŞİKAYET EDİYORUM" Kayyum görevlendirmelerine tepki gösteren Özel, "İktidar kendine yol açmak için bildiği yola tekrar başladı" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Özer'i yapmadığı telefon görüşmesiyle, kirasını örgüt parası diye yalandan tutukladılar. 28 gün oldu iddianame hazırlanamadı. Kayyum atamalarına 10 parti birden kanun teklifiyle bunun kaldırılmasını ortaya koydu. Kayyum ne DEM'in ne CHP'nin işidir. Bugün bize yarın başkasına. Bu mesele terör meselesi değil, demokrasi meselesidir. 10 siyasi parti doğrunun altına imza attı. Türkiye'de muhalefetin bir arada durabildiğini göstermesi için önemlidir.

Artık bir rezaleti ifşa etmenin zamanı geldi. Neymiş Akın Gürlek'i çok eleştirdiğimiz için görüştürmüyorlarmış. Beni, milletvekillerimi Ahmet Özer'le görüşmeyeceksin. Hadsizliğin, hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız. Bu parlamentonun milletvekillerinin muhalefeti sansüre ve terbiye edilmeye karşı Meclis Başkanı olarak siz bu işi nasıl çözemezsiniz Numan Bey. Bizden bekliyorlar ki Akın Gürlek'e laf söylemeyeceğiz. Akın Gürlek bu sarayın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmemektedir. Bu bakanlığın imamı Akın Gürlek'tir. 28 gün sustuk. Be utanmazlar, Allah'tan korkmazlar. Ben Akın Gürlek'e laf etmeyeceğim siz izin vereceksiniz. Bu ülkede Adalet Bakanlığı makamında oturan kişi, yazıklar olsun sana. Milletimize şikayet ediyoruz bu anlayışı.

REKLAM Yarın Abdullah Öcalan'a milletvekilleri görüş verilecek. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da Akın Gürlek kızıyor diye belediye başkanına CHP'yi yollamayanı millete şikayet ediyorum." KREŞ TARTIŞMASI: AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ Belediyelerin kreş açmasına yönelik tartışmalara değinen Özel şunları söyledi: "Size bir iktidarın nasıl suçüstü yakalandığını anlatacağım. Bir çalışma var, kendileri yaptırmışlar. 31 Mart seçimleri sonrası 2 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren AK Partili kadınlara sormuşlar. Oy değiştirmede ne etkili oldu diye; birincisi sırada anne kart. İkinci sırada uygun fiyatlı kreşler. Bu da annelerin gönlünde yer açmış. 'Her mahalleye kreş yapalım' demiyorlar, ne işi var iş hayatında, zihniyet bu olunca kreşleri kapatalım. Belediyelerin kreş açma yetkilerini ellerinden alalım.

Bunlar kreş. Bunlar anaokulu değil. 17 yıl boyunca, bu 8'inci Milli Eğitim Bakanı hiçbir işlem yapmamış, bugün böyle bir iş yapıyor. Sen AYM kararlarına 17 yıl vadeli uyacağına, 7 ay vadeli uy da Can Atalay görevini yapsın. Biz hodri meydan dedik. İki günde Türkiye ayağa kalktı. Hemen yalana sarıldılar. Yalan şu; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısının hiçbir yerinde kreş geçmemektedir. Kreş açmaya devam edeceğiz. Geldikleri noktada CHP'nin kreşlerine saldırıyorlar, onlar bizim değil; yoksul ailelerin kreşleri. 653 tane açmışız, açılacak kreşleri bekliyorum.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ Asgari ücret sürecine değinen Özgür Özel, "Asgari ücret belirlenecek. Türkiye'de işçilerin yüzde 57'si asgari ücret alıyor. AB'de bu oran yüzde 9. Bu iktidar insanları nasıl kandırabilirim, ona çalışıyor. Gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre zam verelim diyorlar. 17 bin liralık asgari ücreti 22 bin lira yapalım, bütün hesap bu. Merkez Bankası'nın hesaplamasına göre asgari ücrete yapılan yüzde 1'lik zam enflasyonu 10 binde 7 etkiliyor. Biz enflasyonda yüksek enflasyonda 5'inciyiz. 200'ün üzerindeki ülkenin enflasyonu bizden çok daha iyi. Vergi artışlarını yapacaksın, zam yapacaksın, israfı bitirmeyeceksin; sonra çıkıp asgari ücrete zam vermeyelim ve enflasyonu düşürelim diyeceksin" diye konuştu.

Özgür Özel, CHP'nin 2025 yılının ilk 6 ayı için asgari ücret talebinin 30 bin lira olduğunu tekrarladı. BAHÇELİ'YE: BASINI TEHDİT EDEMEZSİN MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasına tepki gösteren Özgür Özel şunları söyledi: "Son olarak Devlet Bahçeli konuştu. Bizim pozisyonumuz belli. CHP samimi olarak durdurduğu yerde durmaktadır. Bahçeli 'Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını not aldığımızı, yeri geldiği zaman burunlarından getireceğimizi duyurmak istiyoruz' diyor. Sayın Bahçeli bunu yapma. Bir televizyon kanalı başta, gazetecileri, patronları not edecekmiş, burunlarından getirecekmiş.

Bir ülkede o rejimin adı demokrasisiyse, oturduklarımız koltuklara millet oturtuyorsa sen yasama kadar önemli olan basını, gazeteyi, medyayı tehdit edemezsin. Bugünden itibaren herhangi bir gazeteye, gazeteciye zarar gelirse, milletimiz bilsin ki Devlet Bey'in talimatıyla MHP yapmıştır, nokta. Kabadayı mısınız siz? Bir de bize bir şey demiş. Pazar günü gitmişim Hacı Bektaş-ı Veli'de konuşma yapmışım. Diyor ki bana, 'Hangi rejimi değiştiriyorsun, Cumhuriyet'i mi?' Sayın Bahçeli, Cumhuriyet'in kurucu partisi sana rağmen bu rejimi korumaya devam ediyor. Bizim ortadan kaldıracağımız rejim saray rejimidir."