Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! TCMB Şubat faiz kararı 2024 ne oldu? - Para Haberleri

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! TCMB Şubat faiz kararı 2024 ne oldu? - Para Haberleri

REKLAM advertisement1

İlk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 45'te sabit bıraktı.

PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ve ocak aylarında ise 250 baz puanlık artırım kararları gelmişti. PPK böylece 8 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak toplamda faizi 3650 baz puan artırmıştı.

Bugünkü kararla beraber 8 aylık faiz artırım serisi sona ermiş oldu.

Politika faizinin son 10 yıldaki seyri SIKILAŞMA MESAJI GEÇEN AYA GÖRE DAHA KESKİN #habericireklam#300x250#130#right# Bugünkü karar metninde kurulun, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirdiği belirtildi. Metinde "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı. Ocak ayındaki karar metninde "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir" denilmişti. Bugünkü metinde gerektiğinde sıkılaşmaya gidileceğine yönelik ifadelerin geçen aya göre daha keskin olması dikkat çekti. "TALEPTE DENGELENME SÜRÜYOR" Bugünkü karar metninde yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Söz konusu dengelenme sürecinin, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyrettiği vurgulandı. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyon baskılarını canlı tuttuğu belirtildi. "ÜCRET ARTIŞLARININ ETKİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK" Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükseldiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti: "Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir." "KARARLI DURUŞ TL'NİN REEL DEĞERLENME SÜRECİNE KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEK" Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk Lirası varlıklara talebin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği belirtilen açıklamada "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" denildi.