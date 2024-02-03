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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TCMB Başkanlığı'na Fatih Karahan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:21
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        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Dr. Fatih Karahan oldu. MB Başkan Yardımcılığı'ndan başkanlığa atanan Fatih Karahan 27. Başkan oldu.

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        FATİH KARAHAN KİMDİR?

        1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

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        Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

        Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

        Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’nı yürütüyordu.

        Karahan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası’nın yeni başkanı oldu…

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