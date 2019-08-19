SON DAKİKA!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı. Yalçın "Müzakere süresi ve zam oranları artırılmalı" dedi.

Yalçın'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Kamu işveren heyeti başkanı dün gece teklifi güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif koydu.

Müzakere evresinin son günü, uzlaşmak ve anlaşmak toplu sözleşme imzalamak için son bir buçuk günlük süremiz kaldı.

'MÜZAKERE SÜRESİ UZAMALI, ZAM ORANI ARTMALI'

Önümüzde artırma beklentisi içinde olduğumuz iki husus var. İlki müzakere süresini uzatmak, diğeri hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek.

Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresi ve zam oranını artırmak taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar.

'YENİ TEKLİF TEPKİLERİMİZİN ANLAŞILMADIĞINI GÖSTERİYOR'

2020 için 3.5+3 2021 için 3+2.5 şeklinde teklif büyük bir şaşkınlığa neden olmuş bu makul değil olsa olsa maluldür şeklinde tarafımızca yorumlandı. 2020 için 4+4, 2021 için 3+3'e dönüşmesi tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor.

YENİ TEKLİF OLUMLU AMA MÜZAKEREYE UYGUN DEĞİL

İlk teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Başkanlar kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta. Fakat yeterli zam oranları içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görmemektedir.

'HALA CİDDİ MESAFE ALMIŞ DEĞİLİZ'

Kamu işveren heyeti başkanı ve Bakan Selçuk'a çözüm arayışları, müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayreti hassasiyetleri nedeniyle bu anlamda teşekkür ediyoruz. Hala ciddi bir mesafe almış değiliz.

'YA YETKİ KULLANILMALI YA YETKİ DEVREDİLMELİ'

Sözleşme imzalama eşiğinin uzağındayız. Niyet ve gayret var ancak karar verici kudret ile herkesin iradesini yansıtan adalet yok. Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya ya yetki devredilmeli.

'BİZE 3 DAKİKA YETER'

Biz bugün toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor, ve kamu işveren heyetine uzlaşmazlık halinde kamu görevlileri hakem kurulan başvurma süremizi 3 kullanmamıza gerek yok. 3 gün değil 3 dakika yeter bize.

'HİZMET KOLLARI İLE İLGİLİ MASADA MESAFE ALAMIYORUZ'

Hizmet kolları ile ilgili masada mesafe alamıyoruz. Süre yetersiz.

'BUGÜN YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ'

Dün gece atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak, yeni bir maaş zammı teklifini bugün sunmalarını istiyoruz.

'PARASAL MALİYET NEDENİYLE GEREKSİZ SOSYAL MALİYET ÜRETİLMESİN'

Beklentimiz çaba ve çağrımıza olumlu cevap verilmesi ve parasal maliyet gerekçesiyle gereksiz sosyal maliyet üretilmemesidir.

Kamu işveren heyeti Memur-Sen'in eylem yapma kapasitesini değil masadan müzakereyle sonuç üretme yeteneğini devreye sokacak teklifleri gün içerisinde konfederasyonumuza ve sendikalarımıza iletecektir.

'MB'NİN HEDEFLERİ DEĞİL, PİYASANIN GERÇEKLERİ ÖNEMLİ'

Merkez Bankası'nın 7 yıldır yüzde 5 olarak hedeflediği hangi hedef tuttu? Merkez Bankası'nın hedefleri değil piyasanın gerçekleri ortaya çıkan gerçekçi durum önemli. Son 7 yılda hep 5 hedeflendi ve onun üzerinde cereyan etti. Biz işin muhatabıyız sahada yaşıyoruz.