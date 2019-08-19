Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Masaya oturmadan önce, görüşmelerde memurları temsil eden MEMUR-SEN, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı istedi.

KESK ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talep etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta cuma günü yapılan son toplantıda hükümetin teklifini açıkladı. Selçuk, maaşlarda 2020 yılında yüzde 3.5 + 3, 2021 yılında da yüzde 3 + 2.5 zam oranında artış ve her 6 ayın sonunda enflasyon farkı teklif ettiklerini belirtti.

Görüşmelerde memur sendikaları heyetine başkanlık eden MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin makbul değil “malûl” olduğunu belirterek, kabul edemeyeceklerini ifade etti. Yalçın, cumartesi günü yaptığı açıklamada da hükümetin teklifinin yetersiz ve adaletsiz olduğunu kaydederek, “Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz” dedi.

YA UZLAŞMA YA HAKEM KURULU

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününde belirlenen takvime göre, taraflar arasındaki görüşmelerin 20 Ağustos’ta tamamlanması gerekiyor. Yarın taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa tutanak tutulacak ve kamu görevlileri hakem kurulu devreye girecek. Sendikaların hakem kuruluna 21-23 Ağustos tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan hakem kurulunda, 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üye görev yapacak. Baş’ın mazeret bildirerek toplantıya katılamaması halinde kurula, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök başkanlık edecek. Kurul toplantıları en az sekiz üyenin katılımı ile yapılacak. Kurulun, sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde karar vermesi gerekiyor.

Hakem kurulunda oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

2017’DE NE OLMUŞTU?

2017 yılındaki 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde MEMUR-SEN 2018 yılı için yüzde 10+6, 2019 yılı için de yüzde 10+8 oranında maaş artışı talebinde bulundu. Hükümetin ilk teklifi iki yıl boyunca 6 ayda bir yüzde 3 oranında artış yapılması yönünde oldu.

Hükümet, görüşmelerin son gününde ise ilk önce 2018 için yüzde 3.5+3.5, 2019 yılı için de yüzde 4+5 oranında ara teklif verdi. Aynı gün tamamlanan görüşmelerin sonunda ise 2018 için yüzde 4+3.5, 2019 yılı için de yüzde 4+5 oranında artış yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.

MEMUR MAAŞLARI SON İKİ YILDA NE OLDU?

Dördüncü dönem toplu sözleşmesi kapsamında yapılan artışların enflasyonun altında kaldığı dönemlerde, enflasyon farkı yansıtıldı. 2018 yılı ocak ayında, 2017’nin ikinci yarısındaki enflasyondan dolayı yüzde 1.69 oranında enflasyon farkı verildi. Söz konusu enflasyon farkıyla birlikte 2018 yılı ocak ayından bu yana memur ve emekli memur maaşlarına toplam yüzde 34.81 oranında artış yapıldı. Ocak 2018’deki enflasyon farkı hariç tutulduğunda yapılan toplam artış ise yüzde 32.65 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı itibarıyla 2017 yılı aralık ayından bu yana tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 28.05 oranında arttı.

Bu yılın ağustos-aralık aylarında toplam enflasyon yüzde 5 düzeyinde kalırsa, iki yıllık dönemdeki maaş artışı enflasyonla başa baş olacak.

Son 2 yılda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına enflasyon farkı dahil yapılan artışlar yüzde olarak şöyle:

2018 Ocak 5.69

2018 Temmuz 8.65

2019 Ocak 10.73

2019 Temmuz 6.02

İki yıllık dönemdeki kümülatif artış: 34.81