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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: Mart ayı işsizlik verileri açıklandı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı

        Mart ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 8.6'ya geriledi. Genç işsizlik oranı ise 0.4 puan azalarak yüzde 15.1'e düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:17
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        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
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        TÜİK mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı martta bir önceki aya göre 19 bin düşerek 3 milyon 57 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

        Kadınlarda işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0.5 puan artarken, erkeklerde 0.4 puanlık iniş gösterdi.

        GENÇ İŞSİZLİK DE GERİLEDİ

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da martta bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 15.1'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11.7, kadınlarda ise yüzde 21.2 oldu.

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        TÜİK verilerine göre İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişiye, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.5'e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak kayıtlara geçti.

        Toplam işgücü martta ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 54.2'yi buldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.8 iken kadınlarda yüzde 36.9 olarak açıklandı.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 24.1

        Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı martta bir önceki aya göre 0.4 puan düşerek yüzde 24.1 oldu.

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