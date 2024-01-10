Kripto parada ETF kaosu: SEC hesabı hacklendi

REKLAM advertisement1

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmi Twitter hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı duyuruldu.Ancak kısa sürede bu açıklamanın doğru olmadığı anlaşıldı.

SEC Başkanı Gary Gensler SEC resmi hesabının ele geçirildiğini, izinsiz bir tweetin atıldığını ve henüz onay verilmediğini bildirdi.

Ele geçirilen SEC hesabından yapılan duyuru:

SEC Başkanı Gensler tarafından yapılan bilgilendirme: BITCOIN'DE DÜŞÜŞ Ele geçirilen SEC hesabından yapılan ilk duyurudan önce Bitcoin 46.700 doların üzerinde seyrediyordu. REKLAM Gensler'in onay gelmediğini açıklaması üzerine Bitcoin 45.760 dolara kadar geriledi. Ardından 46.250 dolara çıktı. TSİ 01.15 itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 45.750 dolardan işlem gördü. SEC'E TEPKİ Yaşanan kaosun ardından SEC'e sosyal medyada tepki yağdı. Gemini kurucuları Winklevoss kardeşler kurumu yatırımcıları zarara uğratmakla suçladı. Cameron Winklevoss konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün SEC en iyi neyi yaptığını gösterdi: Piyasaları manipüle etmek ve ABD'li yatırımcılara zarar vermek" ifadelerini kullandı. Tyler Winklevoss ise "Bugün SEC yatırımcılara zarar verme yolculuğuna devam etti. SEC'in SEC'i sorumlu tutma zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu. Micro Strategy Yönetim Kurulu Başkanı ve ünlü Bitcoin yatırımcısı Michael Saylor ise "Bitcoin SEC tarafından iki kez onaylanan ilk şey olacak" dedi.