AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı çaresiz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bir ilk yaşandı. Dünya genelinde vaka sayısı rekor bir artış gösterdi. Bir gün içinde 116 bin kişinin daha enfekte olduğu saptandı ve toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bine yükseldi.

24 SAATTE 7 BİN 180 CAN GİTTİ

Benzer gelişme can kayıplarına da yansıdı. Son 24 saatte 7 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Bu sayı en yüksek ikinci ölüm artışı olarak kayıtlara girerken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 95 bin 717'ye ulaştı. İşte dünya genelinde küresel pandeminin gerisinde bıraktığı yürek yakan tablo...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 279 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a çıktı. Ülkede mevcut vaka sayısının 96 bin 877'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 143 bin 626'ya yükseldiği belirtildi.

ABD'DE CAN KAYBI 16 BİN 697'YE ÇIKTI

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte rekor kırıp 1890 artarak 16 bin 697'ye çıktı. ABD, can kayıplarında İspanya'yı geride bırakırken ülkedeki enfekte sayısı ise 426 bin 262'ye yükseldi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 15 BİN 447 OLDU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 447'ye çıktı. Vaka sayısı ise 5 bin 756 artışla toplamda 152 bin 446 oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vaka sayısının kontrol altına alınmaya başlandığını açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 210'A ULAŞTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 286 artışla 86 bin 334'ye yükseldiğini ifade etti.

İNGİLTERE'DE ACI BİLANÇO: 7 BİN 978 ÖLÜM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 olurken, henüz zirvenin görülmediği bildirildi. Ülkedeki enfekte sayısının ise 56 bin 964'e yükseldiği bildirildi. İngiltere Başbakanı Johnson dün yoğun bakımdan çıkarıldı.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 607'YE ÇIKTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 607'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 113 bin 296 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 333 kişi virüs nedeniyle öldü.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİN 110'A YÜKSELDİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bine yükselirken, ölü ve vaka sayılardaki artışın düştüğü bildirildi. Virüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 76'YA ULAŞTI

Rusya´da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1459 yükselerek 10 bin 131´e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 13 kişi daha artarak 76´ya yükseldi.

ÇİN'DE BİLANÇO 3 BİN 336 OLDU

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3 bin 336’ya ulaştı. Yapılan açıklamada, 59'u yurt dışı, biri Şandong, 2'si Guangdong eyaletlerinden olmak üzere 3'ü yurt içi kaynaklı 62 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

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AVUSTRALYA'DA TOPLAM CAN KAYBI 62

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye, virüse yakalananların sayısı 6 bin 52’ye yükseldi. Ülkede, 323 binden fazla kişiye yapılan testlerde virüse yakalandığı tespit edilen 6 bin 52 kişiden, 2 bin 813’ünün iyileştiği kaydedildi.