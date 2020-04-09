09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'da yaşayan gurbetçi Minnet Pınarcı (66),16 Mart'ta eşi Duran Pınarcı (80) ile Antalya'daki evine geldi. Evde 2 gün sonra eşi ile yüksek ateş şikayeti oluşan Pınarcı çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayıp yardım istedi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Pınarcı çifti, enfeksiyon bölümünde test edilip tedaviye başlandı.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre koronavirüs testi pozitif çıkan Pınarcı çifti solum sıkıntısı ve yüksek ateş nedeniyle 27 Mart'ta yoğun bakıma alındı. Tedavinin 7'nci gününde Minnet Pınarcı'ın eşi Duran Pınarcı hayatını kaybetti. Minnet Pınarcı ise 11 gün süren yoğun bakımdaki tedavinin ardından iyileşmesi üzerine yeniden test yapıldı.
21 GÜN SONRA HASTANEDEN ÇIKABİLDİ
Testi negatif çıkan Minnet Pınarcı, koronavirüse karşı 21 gün süren savaşı kazanıp bugün taburcu oldu. Minnet Pınarcı hastane kapısında yoğun bakımda kendisiyle ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışla uğurlandı.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Sağlık çalışanları ve oğlu Ruhi Coşkun eşliğinde tekerlekli sandalye ile dışarı çıkan Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarına teşekkür edip haklarını helal etmesini istedi. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu dile getiren Minnet Pınarcı, "Kendim iyi olduğum için çok mutluyum ama hüzünlüyüm, üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum.
Hastalığı Belçika'da mı yoksa havalimanında mı kaptım bilmiyorum. Evimde bir gece kaldım sadece. Bilmiyorum nasıl oldu. Çok kötü bir şey hissetmedim. Hastanede doktorlarım eşimden ayrı kalacağımı söyledi. Sadece eşimi bırakmak istemedim. Eşimle kalırım dedim. Doktorlar ayrı kalmamı istedi. Sadece ölüm ile yaşam arasında kaldığımı hissettim" diye konuştu.
AVRUPA'YI ARATMAYAN BAKIM
Tedavisinin çok iyi geçtiğini anlatan Minnet Pınarcı, "Yoğun bakımda umutsuzluğa kapıldığım oldu ama bilincimi kaybetmedim" dedi. Eşinin tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybettiğini gözyaşlarıyla anlatan Minnet Pınarcı, "Tüm sağlık çalışanından Allah razı olsun. Tedavimde Avrupa'yı aratmayan bakım yapıldı. Eşim tedavide 7 gün yaşadı, 7 gün sonra vefat etti. Herkes evinde kalsın. Kimse bu hastalığa yakalamasın" dedi.
EŞİ AKCİĞERLERİNDEN RAHATSIZMIŞ
Minnet Pınarcı, yaz mevsiminde Antalya'ya gelip 6 ay Türkiye'de 6 ay Belçika'da kaldığını söyledi. Pınarcı'nın koronavirüsten hayatını kaybeden eşi Duran Pınarcı'nın Belçika'da uzun yıllar çalıştığı maden ocağından emekli olduğu ve akciğerinden rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Pınarcı, taburcu olduğu hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktıktan sonra oğluyla yürüyerek otoparktaki otomobile binip, evine gitti.
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