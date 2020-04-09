AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte dünya genelinde küresel pandemi nedeniyle 6 bin 419 kişi daha hayatını kaybetti ve yaşamını yitirenlerin sayısı 88 bin 537'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 485 BİN OLDU

Son bir gün içinde enfekte olanların sayısı ise 55 bin kişi artarak 1 milyon 485 bine yükseldi. İşte dün sabahtan bu yana (Saat: 07.00 itibariyle dünyayı vuran salgında yaşananlar; vaka sayıları ve can kayıpları...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 669'A ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak, 17 bin 669’a yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 14 BİN 792'YE ULAŞTI

İspanya'da önceki gün 743 olarak açıklanan Kovid-19 hastalarındaki ölüm sayısı, dün 757 olarak duyuruldu. Bu rakamla ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 792'ye yükseldi. Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 180 artışla toplamda 146 bin 690 oldu.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 14 BİN 795'E YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD´de, ölenlerin sayısı 14 bin 795'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 399 bin 886´ya yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısında ilerleme kaydettiğini belirtti.

FRANSA'DA CAN KAYBI 10 BİN 869 OLDU

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 541 kişi artarak 10 bin 869'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 881 artışla 112 bin 950'ye ulaştığını belirtti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 7 BİN 97'YE ULAŞTI

İngiltere´de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 828 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 97´ye çıktı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 55 bini geçtiği ifade edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tedaviye cevap verdiği bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 2 BİN 349'A ÇIKTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 349´a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 107 bin 663 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle öldü. Enfekte hasta sayısında ise Almanya dünyada ilk beş arasında yer aldı.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 8 BİN 672'YE YÜKSELDİ

Küresel pandemide gerçek rakamları vermediği eleştirileri alan Rusya´da ise son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1175 yükselerek 8 bin 672´ye çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 63´e yükseldi.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİNE ULAŞTI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 3 bin 993'e çıktığını açıkladı. Ülkedeki vaka sayısının ise 64 bin 586'ya yükseldiği duyuruldu.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 335

Çin'de devlete ait inşaat ve emlak şirketi Huayuan Grup'un eski yöneticisi, Komünist Parti üyesi Rın Cıçiang hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaptığı eleştirilerin ardından soruşturma açıldı. Salgın nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 335 olduğu duyuruldu.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 50'YE ÇIKTI

Son 24 saatte yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50’ye çıktı. 310 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19’a yakalananların sayısı ise 5 bin 988’e ulaştı. Virüs nedeniyle hastalanan 2 bin 547 kişi de iyileşti.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 820'YE ULAŞTI

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 820'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 15 bin 241'e ulaştı.