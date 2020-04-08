08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi Düz köyde yaşayan 23 yaşındaki Özge A. hemşire olarak çalıştığı özel hastanede korona virüsüne yakalandı. Test sonrası tedavi altına alınan hemşire korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
"BAŞ AĞRISINI ÖNEMSEMEMİŞTİM"
İHA'da yer alan habere göre erken teşhis sayesinde hayatı kurtulan hemşire Özge A. yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi: "Hastanede görev yaptığım sırada virüsü kaptım. Çok şiddetli baş ağrılarım oldu. Çalışmanın vermiş olduğu yorgunluktur diye ilk başlarda pek önemsemedim ama bir iki sonra kuru öksürük ve boğaz ağrısı oldu.
"KENDİMİ AİLEMDEN İZOLE ETTİM"
Hastanede çalışıyorum diye ailemle yakın temasta bulunmadım ve kendimi odamda hep izole etmiştim. Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları hal böyle olunca nöbetteyken kontrol yaptırdım. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti.
"MOROLİNİZİ YÜKSEK TUTUNUZ"
Çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok. Çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösteriyor. İyi bir tedavinin ve 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunun ardından taburcu oldum. Ben bu hastalığı kronik bronşitim olmasına rağmen yendim."
ATAMASI OLDU GÖREVİNİN BAŞINDA
Virüsü yendikten sonra T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan atamasının gerçekleştiği haberini alan ve çifte mutluluk yaşayan Özge A. görevine Çaycuma Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!