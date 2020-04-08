CORONA VİRÜS TABLOSU 8 NİSAN

8 Nisan corona virüs tablosu Bakan Koca'nın yapacağı açıklama sonrasında belli olacak. Belli olur olmaz da haberimizde yer alacak.

725 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 34 BİN 109

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında son rakamları açıkladı. "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi. Bakan Koca'nın paylaştığı son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 20 bin 23 testten 3 bin 892'si pozitif çıktı, 76 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 34 bin 109 oldu. Toplamda 725 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 474, entübe edilmiş hasta sayısı 987 oldu. Bin 582 hasta da iyileşti.