DHA

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ABD merkez ülkelerden biri haline geldi. Yaşanan can kayıplarında İspanya'yı geride bırakan ABD'de ölü sayısı 16 bin 697'ye çıkarken vaka sayısı da 426 bin 270 oldu. Ülkede en büyük can kaybının yaşandığı kentlerden olan New York'ta yürekleri kavuran bir manzara ortaya çıktı.

TOPLU MEZAR GÖRÜNTÜSÜ BASINA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde, Hart Island´da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı.

FAKİR VE KİMSESİZLER GÖMÜLÜYOR

Görüntülerde, New York´ta salgından hayatlarını kaybeden fakir ve kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtilen mezarlar, savaş zamanlarını anımsatan siperlere benzetildi.