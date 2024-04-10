Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.
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İtalyan ekibi yeni kontratla 10 numaralı formayı da gelecek sezon Kenan'a teslim etmeyi planlıyor.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı taraftarların da büyük ilgi gösterdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusuna son dönemde Avrupa kulüplerinin ilgisinin ardından Juventus yeni bir kontrat imzalayarak Kenan’ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor.
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İtalyan ekibinde 15 numaralı formayı giyen hücum oyuncusunun yeni sözleşmenin ardından 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
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Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, “Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim” ifadelerini kullanmıştı.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya da çağrılan Kenan, Ay-yıldızlı formayı ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan’a karşı giymişti.
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Genç futbolcu milli formayla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino temsilcisiyle ise ligde ve kupada toplam 24 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.