Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!

Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, “Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim” ifadelerini kullanmıştı.