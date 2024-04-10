Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Güncel haberler

        Niğde'de sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

        Niğde'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentte, ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sele neden oldu.

        Sel nedeniyle Ata Sanayi'de sürücüler zor anlar yaşadı.

        Öte yandan Niğde-Kayseri kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgeden geçen Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, araçlarından inerek konuyla ilgili bilgi aldı, yaralıların yakınlarını teselli etti.

        Ayrıca aynı bölgede oluşan hortum, kameraya yansıdı.

        Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Niğde
        #niğde haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Habertürk Anasayfa