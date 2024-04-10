Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Portekizli orta saha için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı.
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Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.
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Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sergio Oliveira'ya yol göründü...
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Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve kadro dışı bırakılan, daha sonrasında ise özür dileyip affedilen Portekizli orta saha, kadroda kendine yer bulamadı.
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Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da performansından memnun kalmadığı Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.
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TRT Spor'un haberine göre; 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.
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Bu sezon aralık ayında göğsünden sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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Portekizli oyuncu, bu sezon 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.