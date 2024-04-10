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        Haberler Dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Son dakika haberi Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:01
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        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

        Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

        3 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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        HENİYYE'DEN İLK AÇIKLAMA

        İsmail Heniyye, "Oğullarımın ölümü Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemeyecek" diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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