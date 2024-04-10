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        Haberler Yaşam Balıkçı Adem Yılmaz'dan, Yaren leyleğe bayram hediyesi

        Balıkçı Adem Yılmaz'dan, Yaren leyleğe bayram hediyesi

        Bursa'da yaşayan 68 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz, dostlukları filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leyleği, balıkla besledi. Yılmaz, göle açılmadığı zamanlarda evinin bahçesine gelen Yaren için alana balıklar koydu ve "İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:19
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          Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.

        • 2

          KEDİLERLE BİRLİKTE BALIK YEDİ

          Göle açılan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, onun tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek, Yılmaz’ın göle açılmadığı zamanlarda ise evinin bahçesine gidiyor. Yaren leylek, bayram sabahı da Adem Yılmaz'ın evinin bahçesindeydi.

        • 3

          Yılmaz, erken saatte kendisini ziyarete gelen Yaren leyleği, yine balıkla besledi. Yılmaz, bahçedeki kedilerle birlikte kendisine verilen balıkları yiyen Yaren'in, bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

        • 4

          'İyi bayramlar Yaren, sana bayram şekeri' diyerek Yaren'i beslediği anları hem balıkçı Adem Yılmaz hem de yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 5

          Tüydeş paylaşımında, 'Bayramda küçükler büyüklerini ziyaret eder. Bolca yaptığımız bir bayram olsun' notuna yer verdi.

        • 6

          ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

          Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.

        • 7

          Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

        • 8

          2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye, filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.

        • 9

          Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

        • 10

          YUVASI İZLENEBİLİYOR

          Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı.

        • 11

          Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

          *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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