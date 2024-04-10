Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Eski koca dehşeti!

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, TIR şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR REKLAM Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.