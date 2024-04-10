22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
Bilecik'te 22 yaşındaki Bayram Güçlü, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.
Fotoğraf: AA
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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