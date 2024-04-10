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        Haberler Gündem 3. Sayfa 22 yaşındaki genç 5.kattan düştü

        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü

        Bilecik'te 22 yaşındaki Bayram Güçlü, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:20
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        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
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        Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.

        Fotoğraf: AA

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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